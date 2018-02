ÖVP Landstraße zu Busterminal Erdberg: Stadträtin Vassilakou mit der x-ten Ankündigung

Entscheidung über Busterminal wird von Stadträtin Vassilakou immer mehr hinausgezögert – Überlastung des Vienna International Busterminals in Erdberg jeden Tag sichtbar

Wien (OTS) - Bereits im August 2014 wurde von Stadträtin Vassilakou eine Entscheidung bezüglich des Standortes für einen Busbahnhof angekündigt. Mittlerweile haben wir 2018 - eine Entscheidung ist immer noch ausständig, stattdessen wird wieder geprüft. „Faktum ist, und da sind sich auch alle einig, der Zustand des derzeitigen Busterminals in Erdberg ist nicht mehr zeitgemäß und für eine Tourismusmetropole wie Wien mehr als erbärmlich. Dennoch wird die Suche nach einem geeigneten Standort für einen Internationalen Busterminal oder die Modernisierung des bestehenden Standortes von Stadträtin Vassilakou immer mehr hinausgezögert. Dass es in Bälde eine Entscheidung geben soll, hörten wir in den letzten Jahren allzu oft. Passiert ist bis dato nichts!“, so der Klubobmann der ÖVP Landstraße Georg Keri und ÖVP Bezirksrat Ernst Tauschmann.

In der Zwischenzeit stößt der vorhandene Busterminal in Erdberg immer mehr an seine Kapazitätsgrenzen. Um sieben bis zehn Prozent ist das Passagieraufkommen in den vergangenen Jahren gestiegen. „Die aktuelle Situation in Erdberg ist nicht mehr länger tragbar. Es kommt immer wieder zu gefährlichen Situationen, wenn die Busse mangels Kapazität im Terminal ihre Passagiere in der stark frequentierten Erdbergstraße aus- und einsteigen lassen. Und durch die oft große Anzahl wartender Passagiere kommt es auch zu Konflikten mit den Radwegbenützern und dem sonstigen Fußgängerverkehr. Stadträtin Vassilakou und auch Bezirksvorsteher Hohenberger müssen endlich die Entscheidung treffen, wie es mit dem Busbahnhof in Erdberg weitergeht“, so Keri und Tauschmann abschließend.

