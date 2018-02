NEOS: Nicht-Einzug Landbauers in die niederösterreichische Landesregierung einzig richtiger Schritt

Indra Collini: „Nur die Abschaffung des Proporzes ermöglicht eine Regierung, die mitsammen will und nicht muss“

St. Pölten/Wien (OTS) - Die heutige Entscheidung der FPÖ, Udo Landbauer nicht in die niederösterreichische Landesregierung zu entsenden, stößt bei der Fraktionsvorsitzenden von NEOS Niederösterreich, Indra Collini, auf Zustimmung: „Der Rückzug Landbauers ist der einzig richtige Schritt für Niederösterreich. Dieser Stil und diese Geisteshaltung haben in Niederösterreich und vor allem in der nächsten Landesregierung keinen Platz. Dabei allein darf es aber nicht bleiben: Udo Landbauer muss von allen politischen Funktionen zurücktreten.“



Die Diskussion um Udo Landbauer habe erneut die Notwendigkeit einer Abschaffung des Proporzes aufgezeigt, so Collini: „Jetzt wäre es an der Zeit, denn Niederösterreich braucht eine Regierung die miteinander regieren will und nicht bloß miteinander regieren muss.“ Die Abschaffung des Proporzes ist ein erster Schritt des erst kürzlich präsentierten pinken Demokratie- und Transparenzpakets, denn „wer mehr Freiheit in Niederösterreich will, der muss auch ein Interesse daran haben, dass das Land frei von Zwangs-Kooperationen regiert wird. So können wir auch in Zukunft besser verhindern, dass solches Gedankengut Einzug in die niederösterreichische Landesregierung findet“, so Collini abschließend.



