Margareten: Musikabend mit dem Duo „The Two Of Us“

Wien (OTS) - Die Veranstaltungsreihe „Frauen:Musik“ des Vereines „Aktionsradius Wien“ geht weiter: Am Freitag, 2. Februar, tritt im Etablissement „Arena-Bar“ (5., Margaretenstraße 117) das Duo „The Two Of Us“ auf. Beginn ist um 19.30 Uhr (Einlass: ab 19.00 Uhr). Die Musiker Yasmin und Hannes singen und spielen Gitarre. Zu hören sind Rock-, Folk-, Country- und Pop-Stücke als „Cover-Versionen“ sowie Eigenkompositionen. Laut Angaben des Vereines macht das beachtenswerte Duo „einfach Musik, die gefällt“. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden des Publikums für die Künstler werden erbeten. Auskünfte: Telefon 332 26 94.

Gemeinsam mit dem Duo „The Two Of Us“ gastiert die Künstlerin „Girl Next Door Vienna“ am Freitag im Lokal „Arena Bar“ im 5. Bezirk. Die Wiener Sängerin und Instrumentalistin positioniert sich als „Mädchen von nebenan“ und bringt teils muntere, teils melancholische Lieder zu Gehör. Moderator dieses Konzertes ist Robert Fischer, der genauso für das Konzept verantwortlich ist. Informationen erhalten Freundinnen und Freunde zeitgenössischer Musik via E-Mail:

office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Aktionsradius Wien“:

www.aktionsradius.at

Etablissement „Arena-Bar“:

www.arenabarvariete.at

