„Die Toten vom Bodensee“ mit Bloéb und der Österreichischen Filmpreisträgerin Altenberger

Waldstätten und Koeberlin ermitteln am 3. Februar in ORF eins im siebenten Fall der ORF/ZDF-Krimireihe

Wien (OTS) - Drei Opfer in drei Jahren, jedes Mal in einem Hopfenfeld und immer wieder zur selben Jahreszeit. Dann auch noch „Die vierte Frau“. Die Tat eines Serienkillers oder doch die eines Trittbrettfahrers? „Die Toten vom Bodensee“ geben Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin erneut so manches Rätsel auf, wenn am Samstag, dem 3. Februar 2018, um 20.15 Uhr der siebente Fall der ORF/ZDF-Krimireihe auf dem Programm von ORF eins steht. Dem österreichisch-deutschen Ermittlerduo zur Seite stehen erneut u. a. Stefan Pohl und Hary Prinz. In Episodenrollen spielen in diesem Film Gregor Bloéb und Verena Altenberger, die eben erst mit dem Österreichischen Filmpreis für ihre Hauptrolle in dem vom ORF-kofinanzierten (Film/Fernseh-Abkommen) Drama „Die beste aller Welten“ ausgezeichnet worden ist und derzeit für David Schalkos ORF-Miniserie „M – Eine Stadt sucht ihren Mörder“ vor der Kamera steht. Ebenfalls mit dabei sind u. a. erneut Inez Bjørg David sowie Margarethe Tiesel, Markus Brandl und Simone Heher. Hinter der Kamera steht ein bewährtes Team: Regie führte Hannu Salonen nach Drehbüchern von Timo Berndt.

Mehr zum Inhalt

In einem für die Gegend um den Bodensee typischen Hopfenfeld wird die Leiche einer Frau gefunden – wie in einem Spinnennetz wurde Jutta Reike vom Täter in den sieben Meter hohen Gerüsten drapiert. Doch es ist nicht der erste Fall dieser Art: Jutta Reike ist offenbar das vierte Opfer eines Serienkillers. Die beiden Kommissare Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) aus Lindau und Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) aus Bregenz stellen jedoch fest, dass das Opfer äußerlich nicht dem sonstigen Muster des Täters entspricht. Handelt es sich um die Tat eines Trittbrettfahrers? Als auf dem See ein Schwimmer brutal von einem Motorboot überfahren wird, erwartet Zeiler und Oberländer eine Überraschung: Im Wagen des Opfers Dietrich Falkner finden sich Indizien dafür, dass es sich bei dem Toten um den gesuchten Serienkiller handelt. Eine Hausdurchsuchung fördert Trophäen der vier Opfer zutage. Alles scheint zu passen, bis Zeiler und Oberländer herausfinden, dass die Trophäen des vierten Opfers gefälscht sind. Nun ist klar: Es gibt einen zweiten Mörder, der nicht nur Dietrich Falkner auf dem Gewissen hat.

„Die Toten vom Bodensee“ ist eine Produktion der Graf-Film mit Rowboat Film in Koproduktion mit ORF und ZDF, gefördert vom Fernsehfonds Austria und dem Land Vorarlberg.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at