Termine am 2. Februar in der "Rathauskorrespondenz"

09.00 Uhr, Fototermin „Schulschluss in Wien“ mit StR Jürgen Czernohorszky und Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer (VS, 10., Quellengasse 142) 09.30 Uhr, Pressegespräch der ÖVP Wien zum Thema „„Präsentation Umfrage ‚Voice of Vienna‘ – Zeugnis für Rot-Grün“ mit u.a. StR Markus Wölbitsch (ÖVP Wien, 1., Lichtenfelsgasse 7) 11.00 Uhr, Pressekonferenz anl. „Gesundheitsdialag zum Thema Gangbetten“ mit StRin Sandra Frauenberger (KAV Generaldirektion, 3., Thomas-Klestil-Platz 7/1, 6. Stock, Raum Hippokrates)

