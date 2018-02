Hilfe für den Alltag - Tester für Forschungsprojekt gesucht!

Können moderne Technologien das Leben im Alter vereinfachen? Die Johanniter suchen Tester im Rahmen des Forschungsprojekts WAALTeR.

Wien (OTS) - Ziel ist es herauszufinden, welche Technologien den Alltag und das Leben tatsächlich erleichtern und die Lebensqualität verbessern. Die Johanniter suchen Tester ab 60 Jahren, die an Versuchen in Wien für das Forschungsprojekt WAALTeR teilnehmen. Interessierte haben die Möglichkeit, Geräte und Apps in Info-Cafés auszuprobieren.

Die nächsten Info-Cafés finden zu folgenden Terminen statt:



8. Februar 2018, 13:00 - 16:00 Uhr

Johanniter-Center-Nord

1210 Wien, Ignaz-Köck-Straße 22

Lehrsaal 2 im Erdgeschoß

9. Februar 2018, 10:00 - 12:00 Uhr

Fonds Soziales Wien

1030 Wien, Guglgasse 7-9

Anmeldung

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.waalter.wien oder T 01/4000 84260.

WAALTeR wird vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie gefördert. Das Projekt erfolgt in Zusammenarbeit der Smart City Agentur (Urban Innovation Vienna GmbH, ehemals TINA Vienna) mit Forschungseinrichtungen (AIT Austrian Institute of Technology, TU Wien) und Sozialdienstleistern (Fonds Soziales Wien, Wiener Sozialdienste, Die Johanniter).

