Wien-Währing: Trickdiebstahl in Wohnung

Wien (OTS) - Am 31. Jänner 2018 gegen 15:00 Uhr wurden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Döbling in den Bereich der Severin-Schreiber-Gasse wegen eines Trickdiebstahls gerufen. Zwei unbekannte Täter (männlich und weiblich) hatten sich mit dem Vorwand Kanalarbeiter zu sein, Zutritt in die Wohnung einer 88-Jährigen verschafft. In der Wohnung lenkte der Tatverdächtige die Dame ab. Der Mann durchsuchte in der Zwischenzeit die Wohnung. Das Duo konnte einen sechsstelligen Betrag erbeuten.

Die Wiener Polizei rät zu folgenden Präventionstipps:

Lassen Sie niemals fremde Personen in ihre Wohnung oder ihr Haus. Gas-, Strom, Heizungsableser werden rechtzeitig schriftlich angekündigt.

Legen Sie immer eine Sperrkette vor, wenn sie Fremden die Tür öffnen. Einen Zettel kann man auch durch einen Türspalt reichen!

Blicken Sie zuerst durch den Türspion und entscheiden Sie erst dann, ob Sie die Tür öffnen.

Betätigen Sie nicht den Türöffner, ohne sich vorher zu überzeugen wer Einlass begehrt.

Ein entschiedenes Nein, ein energisches Wegweisen einer ungebetenen Besucherin oder Besuchers oder ein lauter Hilfeschrei können ebenfalls eine Straftat verhindern.

