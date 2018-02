VP-Olischar: Kulturminister Landesparteiobmann Blümel kämpft für Erhalt des Weltkulturerbes in Wien

Konkrete Maßnahmen der Bundesregierung, um Weltkulturerbe zu erhalten – Rot-grüne Stadtplanung muss professionalisiert werden

Wien (OTS) - „Dank Kulturminister Landesparteiobmann Gernot Blümel werden nun ganz konkrete Schritte und Maßnahmen gesetzt, um den durch Rot-Grün gefährdeten Weltkulturerbe-Status für Wien zu retten. Zahlreiche andere Städte beweisen immer wieder, dass Zukunftsentwicklung und Weltkulturerbe miteinander vereinbar sind. Das muss auch in Wien möglich sein“, so ÖVP Wien Planungssprecherin Gemeinderätin Elisabeth Olischar zu der heutigen Stellungnahme von Kulturminister und Landesparteiobmann Gernot Blümel zum Weltkulturerbe Wien. „Die rot-grüne Stadtregierung hat mit ihrer unprofessionellen Vorgangsweise rund um das Projekt Heumarkt Wien auf die rote Liste der UNESCO katapultiert und riskiert bewusst damit den Verlust des Weltkulturerbe-Status für unsere Stadt.“ Im Rest der Welt gehe der Weltkulturerbe-Status dadurch verloren, wenn im Zuge von Kriegen, Zerstörung und Terrorismus Weltkulturerbe-Stätte zerstört werden. „In Wien geht das Weltkulturerbe wegen rot-grüner Unprofessionalität verloren“, so Olischar. „Das darf nicht geschehen und dafür setzt sich nun Kulturminister Blümel mit ganz konkreten Maßnahmen ein.“

„Rot-Grün muss das städteplanerische Arbeiten in der Stadt endlich professionalisieren“, so Olischar weiter. Schließlich gebe es kaum ein Stadtplanungsprojekt in dieser Stadt, das nicht von massiven Bürgerprotesten begleitet wird, wie etwa auch die Beispiele rund um das Otto-Wagner Areal, den Karlsplatz oder auch den Althangrund zeigen. „Die derzeitige rot-grüne Politik bietet auch keinerlei Planungssicherheit und Orientierung für Investoren, die in der Stadt in gute und wichtige Projekte investieren wollen. So wie Rot-Grün agiert, handelt es sich immer wieder um Investorenvertreibungsprogramme. Damit muss endlich Schluss sein. Rot-Grün schadet damit der stadtplanerischen Entwicklung auf ganzer Linie“, so Olischar.

