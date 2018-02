Wien-Favoriten: Versuchte Schutzgelderpressung durch unbekannte Täter

Wien (OTS) - Am 22. Jänner 2018 gegen 20:45 wurden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Favoriten in die Raaber-Bahn-Gasse wegen einer versuchten Schutzgelderpressung in einem Rotlicht-Lokal gerufen. Zwei unbekannte männliche Tatverdächtige drohten das Lokal zu verwüsten, wenn sie nicht ein Bargeld in der Höhe von € 1000,- bekämen. Als ein 26-jähriger Angestellter den Alarmknopf betätigte, ergriffen die Männer die Flucht. Das Landeskriminalamt Wien Außenstelle Süd hat die Ermittlungen übernommen.

Da momentan nicht ausgeschlossen werden kann, dass es noch weitere Opfer gibt werden sachdienliche Hinweise in jeder Polizeiinspektion erbeten.

