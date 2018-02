Max Lercher: Herr Landbauer, nehmen Sie Ihren Burschenschafter-Deckel und treten Sie zurück!

Landbauer kann nicht Stadtrat in Wiener Neustadt bleiben - Die FPÖ muss endlich ihr Verhältnis zu den Burschenschaften klären

Wien (OTS/SK) - „Gestern hat ein Insider in der ZIB 2 berichtet, dass auch in den vergangenen Jahren in der Burschenschaft Germania antisemitische und nationalsozialistische Lieder gesungen wurden. Der Rücktritt und Parteiausschluss von Udo Landbauer ist damit überfällig. Die SPÖ hat vorgezeigt, wie man klare Konsequenzen zieht“, sagt Max Lercher, der Bundesgeschäftsführer der SPÖ, "jetzt ist die FPÖ gefordert."



„Aber auch auf lokaler Ebene braucht es Konsequenzen. Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger hat argumentiert, dass er Beweise braucht, um Udo Landbauer als Stadtrat abzusetzen. Die Beweise liegen nun vor, Konsequenzen zu ziehen, ist das Mindeste, was sich die Österreicherinnen und Österreicher erwarten können. Schneeberger soll dem Vorbild von Johanna Mikl-Leitner folgen und endlich eine rote Linie ziehen. Die muss aber auch die FPÖ ziehen. Rechtsextreme Burschenschafter haben in Regierungen, Kabinetten und an der Staatsspitze nichts verloren. Die FPÖ muss sich von diesen Personen ein für allemal trennen. Denn die jüngsten Enthüllungen zeigen, dass die Öffentlichkeit keine Vorstellung hat, was im Inneren diese dubiosen Buden vorgeht. Wir haben allen Grund das Schlimmste zu vermuten. Diese Organisationen gehören überwacht und gegebenenfalls als verfassungsfeindlich aufgelöst. Doch Burschenschafter sind sicher nicht geeignet, diese Überwachung sicherzustellen. Deshalb sind sie an der Staatsspitze untragbar“, schließt Lercher

