WK Wien: Fernbusterminal – Aushängeschild für die Stadt jetzt umsetzen!

U-Bahn-, und Autobahn-Anbindung, modernes Flair und Einkaufsmöglichkeiten für Anrainer: WK Wien präsentiert möglichen Fernbusterminal für Wien

Wien (OTS) - „Ein neuer Fernbusterminal in Wien ist längst überfällig“, sagt Davor Sertic, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien. „Busreisen werden immer beliebter, darum muss jetzt in die notwendige Infrastruktur investiert werden.“



Während in Deutschland bereits vor 15 Jahren begonnen worden ist in diesen wichtigen Markt zu investieren, wird in der Stadt Wien der Trend verschlafen.



Die Wirtschaftskammer Wien präsentiert darum einen Vorschlag am möglichen Standort beim Verteilerkreis Favoriten. Bei der Erarbeitung wurden Bedürfnisse von Fahrgästen, Anrainern, Unternehmern und Terminalbetreiber berücksichtigt. „Ein Busterminal soll gleichzeitig eine Aufwertung für die Stadt und eine Visitenkarte für Touristen sein“, so Sertic.

Das kann der geplante Fernbusterminal am Verteilerkreis:



Für Fahrgäste:

• Anbindung an das hochrangige Öffi-Netz (U1)

• Direkter, wettergeschützter und barrierefreier Zugang von der Busausstiegstelle zur U-Bahn

• Nahegelegene Anbindung an das hochrangige Straßennetz (A23)

• Kiss&Ride-Zone

• gedeckte und beheizte Warteräume

• modernes und lichtdurchflutetes Ambiente

• mehrsprachiges Wegweisungssystem

• umfangreiche Ausstattung wie WCs, Duschen, Internet, Imbiss, Schließfächer für Gepäck, WLAN)

• Ticket-Automaten



Für Fahrgäste und Anrainer:

• Lebensmittelgeschäfte, Shops für Literatur und Zeitungen, Taxistandplätze, Gastronomie

• Paketboxen, Car-Sharing-Angebote



Für Busunternehmer/Reiseveranstalter:

• zügiges Abfertigen der Gäste durch gut beschilderte Halle

• ausreichende Anzahl von Haltestellen

• ausreichend Abstellplätze für das Parken von Bussen

• Stromanschlüsse, WC-Entleerungsstation, etc



„Jetzt muss die Stadt in die Gänge kommen“, sagt Davor Sertic. „Als Belohnung für eine Entscheidung gibt es den modernsten Fernbusterminal in ganz Europa.“



Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Abteilung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Referat PR Sparten und Fachorganisationen

Agnes Preusser

T 01/514 50-1518

M 0664 510 34 41

E agnes.preusser @ wkw.at

W news.wko.at/wien