THOMAS SABO Valentinstags-Edition 2018

Lauf (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/78321/3855672

Eine Pretiose am Valentinstag ist eine der besten Geschenkideen für den Tag der Liebenden: Sie ist zeitlos, überzeugend und ein beständiger Beweis der Zuneigung. Genau deshalb erweitert THOMAS SABO seine erfolgreiche Together Linie um zwei Sondermodelle zum Valentinstag 2018.

Die Sonderedition besteht aus Halskette und Armband und greift zwei bekannte Symbole der Liebe auf: Herz und Ring. Die beiden dekorativen Elemente sind locker ineinander verschlungen und repräsentieren die Grundidee der Kollektion, "für immer vereint" zu sein. Die filigranen Schmuckstücke aus 925er Sterlingsilber sind teilweise mit funkelnden Zirkonia-Steinen besetzt, teilweise graviert mit dem englischen Wort "TOGETHER". Das moderne und reduzierte Design entspricht ganz und gar den aktuellen Trends und ist somit auch ideal mit anderen Schmuckstücken kombinierbar.

Die Sonderedition, die ab dem 22. Januar bis zum Valentinstag am 14. Februar in allen THOMAS SABO Shops, online unter www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten Partnern erhältlich ist, wird von einer hochwertigen Geschenkverpackung begleitet.

Bildmaterial für redaktionelle Zwecke steht hier (http://ots.de/QTqAY) zum Download bereit.

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.

Rückfragen & Kontakt:

THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Felizia Kindermann

Head of International & Corporate PR

Tel: +49 - (0)9123 - 9715 0

Mail: press @ thomassabo.com



THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Verena Lienhardt

PR Manager Deutschland

Tel: +49 - (0)9123 - 9715 221

Mail: v.lienhardt @ thomassabo.com