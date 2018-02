Übergabe der Abschlusszeugnisse an 22 Absolventen der Caritas-Schule für Sozialbetreuungsberufe St. Pölten

LR Schwarz: Gratulation zu bestandenen Prüfungen und Dank für Berufswahl in sozialen Bereichen

St. Pölten (OTS/NLK) - Gestern, Mittwoch, überreichte Sozial-Landesrätin Barbara Schwarz an 22 Absolventinnen und Absolventen der Schule für Sozialbetreuungsberufe der Caritas St. Pölten die Abschlusszeugnisse. Nach einem Gottesdienst in der Kapelle erfolgte der Festakt im Bildungshaus St. Hippolyt in St. Pölten.

„Meine aufrichtige Gratulation an unsere Absolventinnen und Absolventen zu ihren Leistungen und bestandenen Prüfungen. Als künftige Fach-Sozialbetreuerinnen und -betreuer im Schwerpunkt Behindertenarbeit und als Diplom-Sozialbetreuerinnen und -betreuer im Schwerpunkt Familienarbeit leisten sie einen wichtigen Beitrag für unsere niederösterreichischen Bürgerinnen und Bürger, die unsere Hilfe besonders brauchen. Mein Dank richtet sich auch an jene Pädagoginnen und Pädagogen, die mit viel Einfühlungsvermögen die jungen Menschen für die neue Berufswelt vorbereitet haben“, dankte Schwarz in ihrer Festrede und freute sich über das große Interesse an Berufen im sozialen Bereich.

„Für das weitere Berufsleben darf ich alles Gute und viel Freude in diesen wertvollen Tätigkeiten wünschen“, so Schwarz.

