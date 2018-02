Mag. Liane Hirner neu im Vorstand der Vienna Insurance Group

Übernahme der Funktion des Finanzvorstandes ab 1. Juli 2018

Wien (OTS) - Mit 1. Februar 2018 startet Mag. Liane Hirner (49) als neues Vorstandsmitglied der Vienna Insurance Group (VIG). Ab 1. Juli 2018 wird sie die Funktion des Finanzvorstandes übernehmen. Das sechsköpfige Vorstandsteam der Vienna Insurance Group besteht damit jeweils zur Hälfte aus Frauen und Männern.

Die Bestellung von Mag. Hirner als neues Vorstandsmitglied für eine fünfjährige Funktionsperiode bis 2023 wurde bereits im Juni 2017 beschlossen und bekanntgegeben. Mit ihrem Eintritt in die VIG ist die studierte Betriebswirtin für den Bereich Finanz- und Rechnungswesen verantwortlich. Ab 1. Juli 2018 wird sie die Funktion des Finanzvorstandes von Dr. Martin Simhandl übernehmen. Dr. Simhandl wird, wie ebenfalls bereits mitgeteilt, mit Jahresmitte 2018 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheiden.

„Wir gewinnen mit Mag. Liane Hirner eine sehr erfahrene und geschätzte Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin. Sie hat profunde Kenntnisse im Versicherungsbereich und ist Expertin für die neuen Bilanzierungsstandards nach IFRS 17. Diese bedeuten eine weltweit neue Ära der Rechnungslegung, nach denen wir ab 2021 bilanzieren müssen“, freut sich Prof. Elisabeth Stadler, Generaldirektorin der Vienna Insurance Group, auf die Zusammenarbeit.

Mag. Hirner war seit 1993 und zuletzt als Partnerin für PwC tätig. Zu ihren Tätigkeitsbereichen für Versicherungen zählten bisher die Prüfung nach nationalen und internationalen Standards, IFRS-Beratung und Due Diligence Reviews. Ihre langjährigen Erfahrungen hat sie unter anderem in Verbandsfunktionen des Austrian Financial Reporting and Auditing Committees (AFRAC), des österreichischen Versicherungsverbandes als Mitglied der Arbeitsgruppe IFRS, des Institutes österreichischer Wirtschaftsprüfer (IWP), der „Insurance Working Party“ der Vereinigung europäischer Wirtschaftsprüfer in Brüssel (Accountancy Europe) und des Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) erworben. Mag. Liane Hirner ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Die Vienna Insurance Group weist mit Prof. Elisabeth Stadler, Dr. Judit Havasi und Mag. Liane Hirner als einziges Unternehmen im ATX, dem Leitindex der Wiener Börse, eine Frauenquote von 50 Prozent auf. Überdies ist die VIG das einzige ATX-Unternehmen mit einer Frau an der Führungsspitze. Der Vorstand der VIG besteht ab 1. Februar 2018 aus: Prof. Elisabeth Stadler (CEO), Dr. Martin Simhandl (CFO), Franz Fuchs, Dr. Judit Havasi, Mag. Liane Hirner und Mag. Peter Höfinger.

