Außenwerber ISPA und Megaboard fusionieren: Gesamtes Portfolio wird unter Megaboard weitergeführt

Wien (OTS) - Der in Besitz der Gewista WerbegesmbH und der steirischen Ankünder GmbH stehende Außenwerbe-Allround-Spezialist ISPA GmbH (51% Gewista/49% Ankünder) und die auf Großflächenwerbung fokussierte Megaboard GmbH (100% Gewista) fusionieren mit Jahresbeginn 2018 und firmieren ab sofort unter dem Namen Megaboard GmbH. Die „neue“ Megaboard GmbH (www.megaboard.at) wird zukünftig das gesamte Produkt- und Dienstleistungsportfolio beider Unternehmen anbieten. Die Eigentümerverhältnisse der „neuen“ Megaboard verändern sich dahingehend, dass die Gewista nunmehr 51 Prozent der Firmenanteile hält und der Ankünder, an der gleichzeitig die Gewista ihre Anteile von 24,9 auf 33,3% aufstockt, 49 Prozent. Operativer Geschäftsführer ist Michael Januskovecz, der diese Funktion bisher bei der ISPA ausgeübt hatte. Für den Ankünder wird Dieter Weber in der Geschäftsführung vertreten sein.

ISPA Gründungsgeschäftsführer und nun Geschäftsführer der „neuen“ Megaboard, Michael Januskovecz zum Zusammenschluss und seiner neuen Funktion: „Die Fusion der beiden Außenwerbe-Spezialisten ISPA und Megaboard ist ein Schritt in Richtung „noch mehr“ Serviceorientiertheit und Angebotsvielfalt gegenüber unseren Kunden. Auf der einen Seite das ehemalige ISPA- und nun Megaboard-Portfolio, welches von der gesamten Kampagnenplanung über die Produktion bis hin zu Dauerwerbung und Leitsystemlösungen reicht, auf der anderen Seite die MEGA-Standorte mit Landmark-Charakter, die an hochurbanen Hots-Spot MEGA-Werbedruck garantieren, ergibt zusammen einen TOP „One Stop Shop“ für Außenwerbung. Ich möchte mich auch bei den Gesellschaftern für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team der „neuen“ Megaboard.“

Michael Januskovecz (52), war zuletzt 34 Jahre für ISPA Werbung tätig. Er hat die ISPA mit aufgebaut, entscheidend geprägt und das Unternehmen erfolgreich im österreichischen und osteuropäischen Out of Home-Markt positioniert. Seit dem Jahr 2000 lenkte er als Geschäftsführer die ISPA Werbung, die zur Jahrtausendwende in die Gewista eingegliedert wurde. Mit Jahresbeginn fungiert Januskovecz als Geschäftsführer der Megaboard, die mit der ISPA Werbung fusioniert wurde.

