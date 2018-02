Podiumsdiskussion: Regulierungsbehörden diskutieren Erfolgsgeheimisse beim Management von Infrastruktur-Assets

London (ots/PRNewswire) - Die regulatorischen Rahmenbedingungen sind einer der zahlreichen Faktoren, die verantwortliche Asset-Manager bei ihrem Strategieentwurf berücksichtigen müssen. Bestimmungen wie PR19 und RIIO liefern den Rahmen zur Schaffung von Anreizen für Unternehmen auf Basis von Outcomes, die eng mit Asset-Risikoniveaus und Kundenerwartungen verknüpft sind.

Aus diesem Grund ist es unabdingbar, die Auswirkungen von Vorschriften auf das Kosten/Risiken/Performance-Paradigma und die natürliche Wechselwirkung zwischen Vorschriften und Innovation zu verstehen und dies gleichzeitig in Einklang mit einer Vielzahl konkurrierender Prioritäten zu bringen.

Bei der Infrastructure Asset Management Exchange (https://iamexchange.iqpc.co.uk/), die am 26. und 27. März in London stattfindet, werden Experten in einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion mit dem Titel "Vereinbarkeit von regulatorischer Compliance und effektiver Prozessplanung zur Erzielung eines nachhaltigen Asset-Portfolios" diese geschäftskritischen Themen diskutieren.

Graham Richards, Director of Planning and Performance bei ORR, wird an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Graham hat die Aufsicht über das Management der Streckennetze von Network Rail und Highways England. Dabei geht es darum, Erneuerung zu unterstützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass diese Organisationen im Sinne ihrer Kunden und der Steuerzahler wirtschaften.

Ronan Palmer, Director of Strategy & Planning bei Ofwat, wird ebenfalls an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Bevor er im November 2015 zu Ofwat kam, war er Chefvolkswirt bei der Environment Agency. Palmer engagiert sich für die Anliegen der Kunden, der Umwelt und der Gesellschaft insgesamt und will erreichen, dass elementare Leistungen bezahlbar bleiben.

Neill Guha, Senior Manager, Network Asset Outputs bei Ofgem, ist der nächste Teilnehmer der Podiumsdiskussion. Er war an der Festlegung der RIIO-1-Preiskontrollen für regulierte landseitige Strom- und Gasversorgungsunternehmen beteiligt. Derzeit trägt er die Verantwortung für die Entwicklung und Implementierung der regulatorischen Rahmenbedingungen für das Management von Netzwerk-Assets und die Überwachung der Investitionen der Netzwerkunternehmen in das Asset-Management unter RIIO-1.

Die Podiumsdiskussion wird komplettiert durch Chris Offer, Director of Regulation bei Affinity Water . Er war maßgeblich an der erfolgreichen Umsetzung des optimierten PR14-Geschäftsmodells des Unternehmens beteiligt und leitet die Implementierung der regulatorischen Strategie. Darüber hinaus unterstützt er die Teams von Regulation and Corporate Affairs bei der Mission des Unternehmens, als kommunaler Wasserversorger mit gutem Beispiel voranzugehen.

Mit Einblicken von allen 3 Regulierungsbehörden und der Expertenmeinung aus Sicht des Wasserversorgungssektors verspricht es eine hochinteressante Diskussion zu werden. Treten Sie der IAM Exchange bei, um zum regulatorischen Umfeld und seinen Auswirkungen auf die Asset-Strategie auf dem Laufenden zu bleiben.

Für weitere Informationen können Sie hier das komplette Programm herunterladen

