FPÖ-Baron: Figl setzt bei Regelung der Anrainerparklätze auf Manipulation

Langjährige freiheitliche Forderung endlich umgesetzt – Vorgehensweise von Bezirksvorsteher Figl ist bedenklich

Wien (OTS) - „Zwar wurde die langjährige freiheitliche Forderung nach Öffnung der Anrainerparkplätze für Unternehmer im ersten Wiener Gemeindebezirk umgesetzt, die Vorgehensweise von Bezirksvorsteher Markus Figl ist allerdings bedenklich“, so der freiheitliche Landtagsabgeordnete Karl Baron. Von Seiten der Wiener Wirtschaft wurde in der Vergangenheit laufend kritisiert, dass die Parkplatzsituation im ersten Bezirk für den Wirtschaftsverkehr untragbar sei. „Die Öffnung der Anrainerparkplätze für Handwerker ist ein längst überfälliger Schritt, der die Situation der Betriebe endlich erleichtern soll“, führt Baron, der in seiner Funktion als Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Wien um die Probleme der Unternehmer Bescheid weiß, weiter aus.

Als manipulativ betitelt Baron in diesem Zusammenhang das Vorgehen von Bezirksvorsteher Markus Figl, der eine Befragung betroffener Anrainer in Auftrag gab. In dieser Umfrage sprachen sich 90% der betroffenen Anrainer gegen die neue Regelung aus, wonach auch Wirtschaftsverkehrsteilnehmer die Parkplätze nützen können. „Bei dieser Art der Fragestellung lag das Ergebnis der Abstimmung bereits im Vorfeld auf der Hand“, so Baron. „Figl hat dadurch bewiesen, dass es ihm hier nicht um objektive Politikgestaltung geht.“

