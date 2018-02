ARBÖ: Der Semesterferien- Beginn Teil 1 sorgt für Staus im Osten und Westen

2 Konzerte in Wien und Tennis-Davis-Cup als Veranstaltungs-Höhepunkte

Wien (OTS) - Die Verkehrssituation wird am Wochenende durch den Beginn des 1. Teils der Semesterferien, 2 Konzerten in Wien und dem Tennis Davis-Cup in Sankt Pölten geprägt. Das wiederum heißt nach Erfahrungen des ARBÖ Staus auf den Transitrouten in Ost und West, sowie in Teilen von Wien und Sankt Pölten.

Ab Freitag, 02. Februar, starten rund 500.000 Schülerinnen und Schüler aus den Bundesländern Niederösterreich, Vorarlberg und Wien in die einwöchigen Semesterferien. Auch in den deutschen Bundesländern Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen schließen die Schulen für etwa 1 Woche. Die ARBÖ-Experten erwarten jeweils eine Reisewelle auf den Transitrouten im Osten und eine im Westen. Im Osten werden Freitag ab den frühen Nachmittagsstunden vor allem die Stadtausfahrten aus Wien, die Donauuferautobahn (A22) die Ostautobahn (A4) die Südautobahn (A2) und die Südosttangente (A23), sowie die Westautobahn (A1) betroffen sein. Bis in den späten Abend sollten Autofahrer in Wien speziell auf der A23 im gesamten Verlauf, der Altmannsdorfer Straße, der Breitenfurter Straße, der Grünbergstraße und der Triester Straße, sowie der Westausfahrt viel Geduld mitbringen. Innerstädtisch sin die klassischen Staustrecken, der Franz-Josefs-Kai, der Ring und die sogenannte 2-er-Linie. Auf der A22 wird im gesamten Verlauf das Weiterkommen ebenso wie auf der A4 zwischen Wien und Bruck/Leitha oder der A2 zwischen Wien und Wiener Neustadt zeitweise nur mehr im Schritttempo möglich sein. In Vorarlberg wird sich die Rheintalautobahn (A14) als Staustrecke erweisen.

Ab dem frühen Samstagvormittag wird sehr wahrscheinlich unter anderem auf den folgenden Strecken sehr viel Langmut und Toleranz gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmer gefragt sein:

Arlbergschnellstraße (S16) zwischen Bludenz und Dalaas

Fernpass-Strasse (B179), im gesamten Verlauf, speziell vor dem Lermoosertunnel und Grenztunnel Vils/Füssen

Inntalautoban (A12), bei der Grenze Kufstein/Kiefersfelden und vor den Ausfahrten Wiesing, Haiming-Ötztal sowie Imst-Pitztal

Loferer Bundesstraße (B178) zwischen Sankt Johann/Tirol und Steinpass

Tauernautobahn (A10) zwischen Salzburg und Knoten Pongau

Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg

Zillertalstraße (B166) im gesamten Verlauf und speziell vor dem Brettfalltunnel





Zwtl: AHA, Depeche Mode und Tennis sorgen für Staus in Wien und Sankt Pölten=

In der Halle D der Wiener Stadthalle gastieren am Wochenende 2 Bands der Sonderklasse. Den Anfang machen am Freitag „a-ha“. Die Norweger Morten Harket, Pal Waaktaar-Savoy und Magne Furuholmen werden ab 19:30 Uhr ihr einziges Österreich-Konzert im Rahmen Ihrer „MTV Unplugged Tour 2018“ geben. Zwei Tage später, am Sonntag den 04.02 rockt ebenfalls ein Trio die Bühne der Halle D. Neben der Beginnzeit um 19:30 Uhr haben Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Flechter besser unter „Depeche Mode“ bekannt auch im Bereich der Ausrichtung der Musik mit „a-ha“ einiges gemeinsam. Eine weitere Gemeinsamkeit wird die Tatsache, dass sich zigtausende Fans die beiden Konzerte nicht entgehen lassen werden. Da viele der Anhänger mit dem eigenen Fahrzeug kommen werden, bedeutet dies Staus und lange Verzögerungen rund um die Wiener Stadthalle, zeigen die Erfahrungen des ARBÖ. Besonders betroffen werden die Felberstraße, die Hütteldorferstraße, der Neubaugürtel und die Straßen im Nibelungenviertel sein. Autofahrer seien nochmal auf die generelle Kurzparkzone, die von Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr und an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 18 bis 22 Uhr gilt, hingewiesen. Die maximale Parkdauer von 2 Stunden kann bei den beiden Konzerten inklusive Zugaben sehr schnell überschritten werden. Als Stellplatz-Alternative gelten die Märzparkgarage, die Stadthallen-Garage und teilweise die Garagen in der Lugner-City. Öffentlich ist die Wiener Stadthalle unter anderem mit der U-Bahnlinie U6 oder den Straßenbahnlinien 6, 8 und 49 sehr leicht erreichbar.

Fans des „weißen Sports“ kommen am Freitag, 02.02.2018 und Samstag, 03.02.2108, in Sankt Pölten auf Ihre Kosten. Im VAZ spielt das österreichische Tennis-Davis-Cup-Team in der ersten Runde der Europa/Afrika-Zone 1 gegen die Nationalmannschaft aus Weißrussland. Rund 2.600 Fans werden die ÖTV-Auswahl rund um den Team-Kapitän Stefan Koubek pro Tag anfeuern. Viele der meist österreichischen Besucher werden ein Fahrzeug zur Anreise nutzen. Lange Verzögerungen bei der An- und Abreise sind laut ARBÖ vor allem auf der Westautobahn (A1) vor den Auf- und Abfahrten St. Pölten-Süd und auf der Mariazeller Strasse (B20), sowie der Kelsengasse beinahe unvermeidlich. Als Anreise-Alternative bieten sich die Bahn und/oder die Stadtbusse an.

(Forts. mögl.)

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at