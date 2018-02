FPÖ-Mölzer: Zukunft für kommende Generationen gestalten

Wirksame Integrationsmaßnahmen fördern und Schulautonomie stärken

Wien (OTS) - „Die Versäumnisse der SPÖ-Regierung im Bildungsbereich während der letzten zwölf Jahre sind nun nachzuholen, denn nicht umsonst kann fast ein Drittel der Schüler nach neun Schuljahren nicht sinnerfassend lesen und die Anzahl der Schüler in Privatschulen steigt stetig“, so FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Wendelin Mölzer.

„Es gilt die Auswirkungen der Masseneinwanderung und fehlgeleiteter Politik in den Griff zu bekommen, daher sind die zukünftigen Deutschförderklassen das Gebot der Stunde. Ziel ist es, die Chancen für die Jüngsten in unserem Land zu erhöhen und durch schnelles Erlernen der Sprache, auch eine erfolgreiche Eingliederung in das gesellschaftliche Leben zu ermöglichen“, betonte der freiheitliche Abgeordnete.

„Auch die Schulautonomie ist ein wichtiges Thema und es gilt diese zu fördern. Das Modell der Ganztagsschule soll zwar an allen Schulstandorten verfügbar, nicht jedoch verpflichtend sein. Die Wahlfreiheit von Eltern und Schülern muss erhalten bleiben “, so Mölzer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at