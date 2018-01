E-Plattform Buchknacker ist nun auch in Österreich online!

Hörbücher und E-Books für mehr Lesefreude und Lernmotivation.

Wien (OTS) - Nicht immer steht das Lesen oben auf der Liste der Lieblingsbeschäftigungen. Vor allem nicht bei Kindern und Jugendlichen mit Legasthenie oder Lernschwierigkeiten. Dabei liegt im Lesen ein großes Potential. Mit dem Projekt der Schweizerischen Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Zürich „Buchknacker“, das von der Hörbücherei des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Österreich (BSVÖ) nun auch nach Österreich gebracht wurde, wird die Welt der Bücher neu erschlossen.

Umfangreiches Angebot

Unter www.buchknacker.at können Personen mit einer nachgewiesenen Legasthenie sofort über 40.000 Hörbücher und E-Books ausleihen oder herunterladen – und das bis zum 18. Lebensjahr sogar gratis. Neben beliebten Bestellern, Easy-Reader-Büchern und Sachbüchern bietet die auf Kinder und Jugendliche ausgerichtete Plattform klare Strukturen und eine einfache Navigation. Hörproben geben erste Einblicke in die Bücher, zusätzlich sind viele Werke mit Fragespielen des Leseförderungsprogramms Antolin verknüpft. Es kann auf Produktionen von Hörbüchereien des gesamtdeutschen Sprachraums zugegriffen werden. Über den Online-Player können die Werke direkt und ohne notwendigen Zusatz abgespielt werden.

Hören im Mittelpunkt

Die Buchformate, die auf www.buchknacker.at angeboten werden, sind entweder Hörbücher oder E-Books. Während die Hörbücher in ungekürzter Ausgabe aufgesprochen werden und sich somit als Begleitung zur eigenen Lektüre eignen, lässt sich bei E-Books nicht nur die Schriftgröße, sondern auch die Lesegeschwindigkeit der synthetischen Stimme verändern. Das Hören steigert die Lesefreude und -motivation und erhöht auch den Wortschatz, die Hörkompetenz und das Textverständnis. Ergänzend zu u.a. einer logopädischen Therapie hilft Buchknacker also mit dem Lese- und Lernfortschritt weiter, nimmt die Angst vor dem Lesen und gibt schon alleine dadurch einen Anreiz, sich mit dem Lesen zu beschäftigen, da die Hör- und E-Books über Tablets und Smartphones abgespielt werden können.



Die Hörbücherei des BSVÖ freut sich, das hilfreiche Projekt seit Ende Jänner auch in Österreich präsentieren zu dürfen!

Nähere Informationen unter:

www.buchknacker.at

+43 1 982 75 84 – 230

Buchknacker ausprobieren

