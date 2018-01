InterSystems IRIS Data Platform[TM] ab heute verfügbar

Neue integrierte Datenplattform für die Entwicklung von hochskalierbaren, interoperablen und analytischen Anwendungen

Darmstadt (ots) - InterSystems, einer der weltweit führenden Anbieter von IT-Plattformen für unternehmenskritische Anwendungen im Gesundheitswesen, in Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung, hat heute die Markteinführung der InterSystems IRIS Data Platform[TM] bekannt gegeben. InterSystems IRIS ist die erste Datenplattform, die Datenmanagement, Interoperabilität und Echtzeit-Analysen in einem einzigen Produkt vereint und damit die Entwicklung von datenintensiven Anwendungen erleichtert. So können Unternehmen ereignisbezogene und transaktionale Daten mit großen Mengen von historischen und sonstigen Daten kombinieren und im Ergebnis ungenutzte Geschäftsideen realisieren und die Effizienz des operativen Geschäfts erhöhen.

InterSystems IRIS Data Platform unterstützt als Multi-Modell-, Multi-Workload-Datenplattform unter anderem:

die parallele transaktionale und analytische Datenverarbeitung. Sie ermöglicht diverse Datendarstellungen inklusive relationaler und nicht-relationaler Datenmodelle, die immer in einer einzigen Datenbank synchronisiert werden.

eine umfassende Interoperabilität zur Integration von verteilten Daten und Anwendungen für die Umsetzung durchgängiger Geschäftsprozesse in Echtzeit.

Business Intelligence und Natural Language Processing. Sie ermöglicht als eine offene Analytics-Plattform mit dedizierten Konnektoren und unter der Berücksichtigung von Industriestandards eine einfache Integration von Best-of-Breed-Analyselösungen von Drittanbietern.

flexible Einsatzmöglichkeiten in Public und Private Clouds, On-Premises- und in hybriden Umgebungen.

Durch die hocheffiziente horizontale und vertikale Skalierbarkeit von InterSystems IRIS können große Datenvolumen bei hoher Abfragehäufigkeit effizient und zuverlässig verarbeitet werden.

"InterSystems strebt, wie unsere Kunden und Partner auch, nach Innovationen. Vor diesem Hintergrund haben wir die InterSystems IRIS Data Platform geschaffen, um die Entwicklung von neuen und stabilen datenintensiven Anwendungen weiter voranzutreiben", erklärt Paul Grabscheid, Vice President of Strategic Planning von InterSystems. "InterSystems IRIS ermöglicht es Unternehmen, Daten aus starren und voneinander abgeschotteten Silos zu lösen und daraus nützliche Erkenntnisse zu gewinnen. So werden innovative Unternehmen wirklich datengetrieben und profitieren von besseren Entscheidungen und einer höheren Kundenzufriedenheit."

Parallel zur Markteinführung der InterSystems IRIS Data Platform hat InterSystems heute auch die InterSystems IRIS Experience vorgestellt. "Die InterSystems IRIS Experience ermöglicht den freien Zugriff auf InterSystems IRIS und bietet unseren Kunden, Partnern und Interessenten die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit der Datenplattform zu testen", erläutert Helene Lengler, Regional Director DACH und Benelux bei InterSystems. "Die Testumgebung umfasst eine voll funktionsfähige Sandbox zur Bearbeitung von unterschiedlichen Datenszenarien bis hin zur Entwicklung von Lösungen auf Basis realer Datensätze. Anhand aktueller, herausfordernder Szenarien, wie beispielsweise Big Data Analytics oder der Vorhersage von Betrugsmustern im Finanzwesen, können Entwickler und Unternehmen sich so unmittelbar vom Potenzial von InterSystems IRIS überzeugen."

Die InterSystems IRIS Data Platform erweitert als jüngstes Mitglied das Datenplattform-Portfolio von InterSystems, das neben der hochperformanten Multi-Modell-Datenbank Caché auch die Integrations-und Entwicklungsplattform Ensemble umfasst.

Über InterSystems

InterSystems ist die treibende Kraft hinter den wichtigsten IT-Anwendungen der Welt. Im Gesundheitswesen, im Finanzsektor, in der öffentlichen Verwaltung und in vielen anderen Bereichen, wo viel auf dem Spiel steht, ist InterSystems the power behind what mattersTM. Das 1978 gegründete, privat gehaltene Unternehmen mit Niederlassungen rund um den Globus hat seinen Sitz in Cambridge, Massachusetts (USA). Die Softwareprodukte von InterSystems werden tagtäglich von Millionen Menschen in über 80 Ländern genutzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter InterSystems.de

