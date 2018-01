Liste Pilz nominiert Susanne Fengler für den ORF-Stiftungsrat

Wien (OTS) - Aufgrund des durch die Nationalratswahl 2017 geänderten Stärkeverhältnisses und der Ernennung der neuen Bundesregierung am 18. Dezember 2017 steht der Liste Pilz das Vorschlagsrecht für ein Mitglied des ORF-Stiftungsrates zu.



„Die Liste Pilz hat nunmehr dem Bundeskanzleramt Frau Prof. Susanne Fengler als neues Mitglied im ORF-Stiftungsrat für die derzeit noch laufende Funktionsperiode des Stiftungsrates vorgeschlagen“, sagt der Mediensprecher der Liste Pilz, Alfred Noll.



Frau Prof. Dr. Susanne Fengler (Jahrgang 1971) ist seit 2008 Professorin für Internationalen Journalismus am Institut für Journalistik der Technischen Universität Dortmund und wissenschaftliche Leiterin und Geschäftsführerin des Erich-Brost-Instituts für internationalen Journalismus. Sie ist Sprecherin des Graduiertenkollegs School of International and Intercultural Communication (SIIC) und eine der wenigen Expertinnen im deutschen Sprachraum für international vergleichende Journalismusforschung, für Media Accountability, und Medienentwicklungszusammenarbeit. In Zusammenarbeit mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hat sie soeben das „European Handbook of Media Accountability“ vorgelegt.



„Die bisherigen Nominierungen für den ORF-Stiftungsrat erfolgten fast durchwegs entlang parteipolitischer Botmäßigkeit. Damit muss im Interesse eines starken und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich Schluss sein. Der ORF-Stiftungsrat kann seiner gesetzlichen Aufgabe als Aufsichtsorgan nur dann zeitgemäß und professionell nachkommen, wenn er aus dem bestehenden parteipolitischen Korsett befreit wird. Mit der Nominierung von Frau Prof. Susanne Fengler als neues Mitglied des ORF-Stiftungsrates setzt die Liste Pilz ein deutliches Zeichen für eine Professionalisierung des Stiftungsrates. Bewusst setzt die Liste Pilz mit dieser Nominierung auch darauf, dass die weitere Entwicklung des ORF eine den österreichischen Horizont übersteigende Perspektive benötigt. Die fachliche und internationale Erfahrung von Susanne Fengler bietet die Gewähr dafür“, hält Noll fest.



Näheres zur Biographie und zu den Arbeitsschwerpunkten von Frau Prof. Susanne Fengler ist zu finden unter:



https://journalistik.tu-dortmund.de/institut/hochschullehrer/prof-dr-susanne-fengler/



Rückfragen & Kontakt:

Liste Peter Pilz im Parlament

Eva Kellermann

06648818 1042

eva.kellermann @ listepilz.at