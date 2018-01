Gipfeltour DJ ÖTZI gastiert auf der Ski Riesneralm in Donnersbachwald

Die Ski Riesneralm hat sich mit den vielen Live-Musikveranstaltungen bereits einen Namen gemacht und bietet nun mit DJ ÖTZI einen echten Knaller am Berg.

Donnersbachwald (OTS) - Mit der Gipfeltour geht DJ Ötzi „back to the roots“ und tourt mit einem DJ-Set wie in alten Zeiten auf 8 Stationen durch die bekanntesten Skiorten Österreichs, wie z.B. Sölden, Silvretta-Montafon, Saalbach, Hintertux. Für uns ist das natürlich eine große Ehre, bei diesen Kapazundern dabei zu sein, freut sich Geschäftsführer Erwin Petz, dem damit eine echte Sensation für die Riesneralm gelungen ist.

Authentisches Hitfeuerwerk in den Bergen

Hits wie „Ein Stern“, „Anton aus Tirol“, „Hey Baby“ oder „Sweet Caroline“ sind aus der Schlager-Szene nicht mehr wegzudenken. Und auch „Geboren um dich zu lieben“, ein Titel der zum „Hit des Jahres 2016“ gekürt wurde und „A Mann für Amore“ sind ein fixer Bestandteil auf vielen Partys. „Mit der Gipfeltour komme ich mit einzigartigen Events zurück in die Berge und dorthin, wo ich als DJ meine Karriere vor mehr als 20 Jahren begann. Diese Konzertreihe, vor einem Teil der besten Alpenlocations Österreichs, kommt von Herzen und wird zu einem besonderen Erlebnis am Berg für meine Fans werden“, beschreibt Gerry Friedle alias DJ Ötzi die Idee zur GIPFELTOUR.

Wann und Wo

Samstag, 3.2.2018 von 14.00 bis 17.00 Uhr am Gipfelplateau Hochsitz Riesneralm.Natürlich wird sich die Seilbahn an diesem Tag länger drehen und erst um 18.00 Uhr die letzten Gäste zu Tal bringen.

Eintritt mit Liftkarte

Dabei sein kann jeder, der eine gültige Liftkarte besitzt. Saison-, Tages- u. Mehrtageskarten oder einfach eine Einzelfahrt mit oder ohne Ski.

