TRIGOS 2018 - Die Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften wird wieder vergeben!

In seinem 15. Jahr nimmt sich der TRIGOS Neues vor: Von 31. Jänner bis 16. März 2018 können sich österreichische Unternehmen in fünf neuen Kategorien bewerben.

Wien (OTS) - Beginnend mit 31. Jänner läuft die Einreichfrist für die renommierteste österreichische Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften an. Prämiert werden Unternehmen, die eine Führungsrolle und besondere Vorbildwirkung für verantwortliches Wirtschaften und Nachhaltigkeit übernehmen und die zur Zukunftsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft, Gesellschaft sowie Umwelt beitragen.

TRIGOS versteht sich als Motor für Unternehmensverantwortung und nachhaltige Innovation in der österreichischen Wirtschaft und gibt jenen Unternehmen eine Bühne, die eine zukunftsfähige Gesellschaft aktiv mitgestalten.



Fünf neue Kategorien

Unternehmen können sich 2018 in folgenden Kategorien bewerben: „Vorbildliche Projekte“, „MitarbeiterInnen-Initiativen“, „Internationales Engagement“, „Regionale Wertschaffung“ und „Social Innovation & Future Challenges“. Mit der Verantwortung im Kerngeschäft als notwendige Basis liegt der Fokus auf Innovationskraft, Wirkung und Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Initiativen und Projekte. Gleichzeitig wird der Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen der UN – den Sustainable Development Goals (SDGs) – besonders gewertet.



TRIGOS Regional: Auszeichnung auch in den Bundesländern

Neben den bundesweiten TRIGOS-Verleihungen haben Unternehmen mit Sitz in Kärnten und Tirol 2018 auch die Möglichkeit, regional mit dem TRIGOS ausgezeichnet zu werden. Alle TeilnehmerInnen aus diesen Bundesländern nehmen automatisch am Bundeswettbewerb und am regionalen Bewerb teil.



Facts & Figures zum TRIGOS

Seit 2004 haben rund 2.000 Unternehmen exzellente und zukunftsweisende Projekte, Initiativen und Strategien eingereicht.

Auf Bundesebene sowie auf regionaler Ebene wurden in den letzten vierzehn Jahren 270 Betriebe mit dem TRIGOS ausgezeichnet.

mit dem TRIGOS ausgezeichnet. Die Ergebnisse der TRIGOS-Befragung 2017 zeigen, dass die Mehrheit der Unternehmen den größten Nutzen der TRIGOS-Teilnahme in der Positionierung als nachhaltiges Unternehmen und der größeren öffentlichen Aufmerksamkeit sieht. Als weiterer wesentlicher Aspekt einer Teilnahme gilt die intensive Evaluierung der eigenen Nachhaltigkeitsaktivitäten.





Einreichfrist: 31. Jänner bis 16. März 2018

Die Gewinner des TRIGOS Österreich werden am 27. Juni bei der bundesweiten Gala in Wien bekanntgegeben. Alle Informationen dazu unter www.trigos.at

TRIGOS-Träger

Hinter dem TRIGOS steht eine einzigartige Trägerschaft aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die den Preis seit 2004 einmal jährlich an österreichische Vorzeigebetriebe vergibt. Als Träger fungieren 2018 die Caritas, GLOBAL 2000, die Industriellenvereinigung (IV), das Österreichische Rote Kreuz, respACT - austrian business council for sustainable development, der Umweltdachverband sowie die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).



Partner

Der TRIGOS wird unterstützt von der Austrian Development Agency (ADA), der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich, der BKS Bank, IKEA, dem Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie der Wirtschaftskammer Österreich (UBIT) und der ÖBB.



TRIGOS Regional

Der TRIGOS Kärnten wird in Kooperation mit der BKS Bank vergeben und der TRIGOS Tirol in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Tirol.

