Deloitte Studie: Jedes zweite Unternehmen plant verstärkte Automatisierung durch Roboter

Wien (OTS) - Robotergesteuerte Automatisierung hält zunehmend Einzug in die Wirtschaft. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Deloitte Umfrage unter 400 Unternehmen weltweit, darunter auch Österreich. Bis 2020 wollen bereits 72 % auf Robotik setzen. Die dafür notwendige Investitionsbereitschaft ist vorhanden: Durchschnittlich haben die befragten Unternehmen bereits 3,5 Mio. US Dollar in die neue Technologie investiert. Die Skalierbarkeit der Investition in Roboter stellt derzeit noch die größte Herausforderung dar.



Laut Deloitte setzen sich heute bereits 53 % der Befragten mit der Optimierung durch automatisierte Arbeitsprozesse auseinander. Die Berater rechnen mit einer weiteren deutlichen Zunahme in den nächsten Jahren.



„Die technologischen Voraussetzungen für eine flächendeckende Verbreitung von Robotern sind gegeben. Nun müssen sich die Unternehmen an die Umsetzung machen. Wir rechnen damit, dass sich 2020 weltweit schon 72 % der Unternehmen auf robotergesteuerte Prozesse fokussieren werden“, prognostiziert Werner Kolarik, Partner bei Deloitte Digital in Österreich. „Auch hierzulande nehmen wir ein steigendes Bewusstsein wahr: Heimische Unternehmen setzen immer mehr auf diese Technologie, gerade in Bereichen wie dem Rechnungswesen.“

Effizienzsteigerung auf mehreren Ebenen

Der Großteil jener Befragten, die bereits Roboter im eigenen Betrieb etabliert haben, sieht einen klaren Mehrwert in deren Nutzung. Neun von zehn Studienteilnehmern berichten von Qualitäts- und Produktivitätssteigerungen. Rund zwei Drittel konnten außerdem ihre Kosten reduzieren.

Investitionen zahlen sich aus

Insgesamt zeichnet sich bei den Unternehmen eine hohe Investitionsbereitschaft für Prozessautomatisierung durch Roboter ab. Die Befragten haben heute durchschnittlich bereits 3,5 Mio. US Dollar in Robotik investiert. 78 % davon planen in den nächsten drei Jahren eine Steigerung der Ausgaben in diesem Bereich.



„Die Investition in robotergesteuerte Prozesse rentiert sich schnell. Eine Amortisation ist oft bereits in weniger als einem Jahr möglich“, analysiert Werner Kolarik.

Skalierungspotenzial noch nicht ausgeschöpft

Viele Entscheidungsträger haben laut Umfrage bereits die Vorteile von Robotik erkannt. In punkto Skalierung besteht aber noch großes Potenzial. Erst 3 % aller befragten Unternehmen haben es geschafft, die Technologie auf mehr als 50 Roboter zu erweitern.



„Die Standardisierung von Prozessen und das Change Management werden als größte Herausforderungen bei der Implementierung von Robotern genannt. Da kommt auf die Unternehmen noch viel Arbeit zu, die sich schlussendlich aber bezahlt machen wird“, so Werner Kolarik abschließend.

Zum Download:

Deloitte Studie „The robots are ready. Are you?“: http://bit.ly/2BFzRNT



Foto Werner Kolarik Credits APA Hinterramskogler: http://bit.ly/2Ep50Im



Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von Professional Services. Mit 1.350 Mitarbeitern an zehn Standorten betreut Deloitte Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory. Kunden profitieren von der exzellenten Betreuung durch Top-Experten sowie tiefgehenden Branchen-Insights der Industry Lines. Durch die ständige Kooperation mit Jank Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im internationalen Deloitte Legal-Netzwerk, werden auch sämtliche rechtliche Aspekte abgedeckt. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich und bündelt seine breite Expertise, um aktiv an dessen Stärkung mitzuwirken. Als Arbeitgeber entwickelt sich Deloitte permanent weiter mit dem Anspruch, "Best place to work" zu sein.



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine "UK private company limited by guarantee" („DTTL“), deren Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen. DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) erbringt keine Dienstleistungen für Kunden. Unter www.deloitte.com/about finden Sie eine detaillierte Beschreibung von DTTL und ihrer Mitgliedsunternehmen.

Rückfragen & Kontakt:

Deloitte Österreich

Mag. Armin Nowshad

Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 537 00 8556

arnowshad @ deloitte.at

www.deloitte.at