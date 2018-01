Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

Von „jung. kreativ. talentiert.“ in Langenlois bis zum „Sonntag im Museum“ in St. Pölten

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Mittwoch, 31. Jänner, sind im Rahmen der Reihe „jung. kreativ. talentiert.“ ab 19.30 Uhr im Saal der Sparkasse Langenlois u. a. auch gemalte Werke der beiden Studentinnen Jasmin Naber aus Langenlois und Iris Zögl aus Zöbing zu sehen. Ausstellungsdauer: bis 28. Februar während der Banköffnungszeiten; nähere Informationen bei der Sparkasse Langenlois unter 050100/797 15, Erwin Röglsperger, e-mail roeglspergere @ langenlois.sparkasse.at und www.sparkasse.at/langenlois.

Morgen, Donnerstag, 1. Februar, wird um 19 Uhr im Haus der Kunst in Baden die Ausstellung „Canvas, Paper, Pigment“ eröffnet: Monika Morrison präsentiert dabei sowohl abstrakte Arbeiten als auch gegenständliche Malerei, Anna Schütz zeigt mit grafischen Elementen ergänztes, überschichtetes Gemaltes und Collagiertes. Ausstellungsdauer: bis 18. Februar; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr. Nähere Informationen beim Kulturamt Baden unter 02252/868 00-520 und e-mail kultur @ baden.gv.at.

Am Freitag, 2. Februar, lädt die Artothek Niederösterreich in Krems ab 15 Uhr zur Finissage der Ausstellung „In Krems, um Krems und um Krems herum" von Linde Waber in Anwesenheit der Künstlerin. Die 1940 geborene und u. a. in Zwettl lebende Malerin und Grafikerin zeigt dabei große Tuschezeichnungen des Waldviertels etc. Nähere Informationen bei der Artothek Niederösterreich unter 02732/90 80 22, e-mail office @ artothek.at und www.artothek.at.

Schließlich veranstaltet das Museum Niederösterreich in St. Pölten am Sonntag, 4. Februar, wieder einen „Sonntag im Museum“, bei dem ab 13 Uhr die Kreativstation „Wilde Heuschrecken“, die Museumstour „Der Natur auf der Spur“ und die Mikrolabor-Show „Lebensraum Vorratsdose“ auf dem Programm stehen. Nähere Informationen beim Museum Niederösterreich unter 02742/90 80 90 und www.museumnoe.at.

