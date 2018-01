Eröffnung der Tagung für Ehrenamtliche in NÖ Pflege- und Betreuungszentren

LR Schwarz: Großer Dank an Ehrenamtliche und Seniorenbetreuer für pflegebedürftige Menschen

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Mittwoch, eröffnete Sozial-Landesrätin Barbara Schwarz die Fachtagung „Diversität im Ehrenamt verstehen“ der Arbeitsgruppe der NÖ Pensionisten- und Pflegeheime im Bildungshaus St. Hippolyt in St. Pölten. Dabei begrüßte der Obmann, Direktor Dietmar Stockinger gemeinsam mit der Landesrätin knapp 200 Ehrenamtskoordinatoren und Seniorenbetreuer, die sich zusätzlich zum Pflegepersonal um die älteren und pflegebedürftigen Landsleute kümmern.

„Die große Teilnehmerzahl zeigt, dass Weiterbildung und Vernetzung sehr ernst genommen werden, denn unsere Ehrenamtlichen und Seniorenbetreuer leisten schon jetzt unglaublich viel. Dabei spielt gerade der persönliche Kontakt auf einer persönlichen Eben eine sehr große Rolle“, freut sich Landesrätin Schwarz über das große Interesse und das Engagement so vieler Menschen im sozialen Bereich.

Neben Vorträgen und Referaten über Jugendpflege und Freiwilligenarbeit in psychosozialer Betreuung nehmen auch Themen zum multikulturellen Miteinander und vertiefende Workshops einen bedeutenden Platz ein. Durchschnittlich waren in den letzten Jahren rund 1.700 freiwillige Helferinnen und Helfer alleine in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren tätig, die mehr als 300.000 Ehrenamtsstunden geleistet haben. Das ist gerade für Seniorinnen und Senioren eine enorme Unterstützung und Bereicherung, weil der Alltag der Menschen abwechslungsreich gestaltet, Normalität in die Pflege gebracht und viel Zeit und Freude geschenkt wird.

„Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich eine interessante Tagung, um möglichst viele neue Informationen und Erfahrungen für ihre tagtägliche Arbeit mitnehmen zu können, um unser Bundesland noch sozialer für jene Menschen zu gestalten, die unsere Hilfe besonders benötigen. Allen Ehrenamtlichen und Seniorenbetreuer gilt mein großer Dank für ihre oft mühsame Arbeit im wichtigen Bereich Pflege“, dankt die Landesrätin allen Teilnehmern und Kollegen.

Die ARGE NÖ Heime ist ein gemeinnütziger Verein und als solcher Mitglied im Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs „Lebenswelt Heim“. In der ARGE NÖ Heime sind Pensionisten- und Pflegeheime des Landes Niederösterreich sowie eine beträchtliche Anzahl privatrechtlich geführte Einrichtungen vertreten. Derzeit umfasst die ARGE NÖ Heime 88 Mitglieder.

