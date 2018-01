Semesterferienaktion im Museum Niederösterreich

Freier Museumseintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Museum Niederösterreich in St. Pölten mit seinem Haus der Geschichte und seinem Haus der Natur bietet in den Schulsemesterferien von Samstag, 3., bis Sonntag, 11. Februar, (auch am Montag ist nächste Woche ausnahmsweise geöffnet) ein abwechslungsreiches Programm mit einer Rätselrallye, Kreativ- und Experimentierstationen, Familienführungen, Museumstouren und einer „Museumsakademie für Kids“. In dieser Zeit ist der Eintritt ins Museum für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.

Von 13 bis 17 Uhr laden dabei täglich wechselnde Kreativ- und Experimentierstationen ein, Geldtäschchen, Orden, Rasseln, Plastilinbilder, Tiere aus Ton sowie Bilderrahmen zu basteln oder sich mit Acrylfarben oder Fotogrammen kreativ zu betätigen. Täglich um 14 Uhr starten Familienführungen zu den Highlights im Haus der Natur. Die Semesterferienaktion im Museum Niederösterreich ist zudem eine der letzten Gelegenheiten, die Sonderausstellung „Gewaltig! Extreme Naturereignisse“ zu sehen, die am 11. Februar schließt. Im Zuge einer Rätsel-Rallye durch diese Sonderausstellung warten überdies auf alle Teilnehmer kleine Geschenke.

In die Semesterferien fällt auch der „Sonntag im Museum“ dieses Monats, der am 4. Februar mit der Kreativstation „Wilde Heuschrecken“ (ab 13 Uhr), einer Museumstour (ab 14 Uhr) und einer Mikrolabor-Show zum Thema „Lebensraum Vorratsdose“ im Museumskino aufwartet. Auf den Zeitraum von 6. bis 9. Februar und Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren beschränkt ist die „Museumsakademie für Kids“, die jeweils von 9.15 bis 12.15 Uhr mit den Workshops „Die Sprache der Symbole“, „Wasser – Quelle des Lebens“, „Niederösterreich – Was? Wann? Wo?“ sowie „Gewaltig! Extreme Naturereignisse“ ein täglich wechselndes Programm bietet.

Anmeldungen zur „Museumsakademie für Kids“ unter 02742/90 80 90-998 und e-mail anmeldung @ museumnoe.at; nähere Informationen beim Museum Niederösterreich unter 02742/90 80 90 und www.museumnoe.at.

