Zwei Festnahmen im Suchtmittelmilieu

Wien (OTS) - Am 30.01.2018 beobachteten gegen 16:50 Uhr Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (LKA Wien) einen Drogenverkauf an mehrere Abnehmer, der offensichtlich in einer Wohnung in der Hütteldorfer Straße (14. Bezirk) stattfand. Es wurden zehn Konsumenten angehalten und zur Anzeige gebracht. Die beiden mutmaßlichen Verkäufer (34, 37) verließen schließlich das Wohnobjekt, die Polizeibeamten nahmen beide daraufhin fest. Bei den Festgenommenen sowie in der besagten Wohnung wurden Cannabis, Speed und eine verbotene Waffe sichergestellt.

