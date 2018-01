Niederösterreichs Fahrbahnen sind heute überwiegend trocken

Vereinzelt Glättebildung und Sichtbehinderungen durch Bodennebel

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L sind heute, Mittwoch, überwiegend trocken bis vereinzelt salznass. Im Raum Weitra, Allentsteig, Amstetten, Scheibbs, Gaming und Lilienfeld kommt es an exponierten Stellen zur Glättebildung durch gefrierenden Nebel bzw. zur Reifglättebildung. Die Fahrbahnen der Splittstrecken sind in ganz Niederösterreich trocken. Im Raum Weitra, Allentsteig, Zwettl, Ottenschlag, Amstetten, Scheibbs, und Gaming kommt es hier an exponierten Stellen zur Glättebildung durch gefrierenden Nebel bzw. zur Reifglättebildung. Die erforderlichen Streueinsätze sind im Gange.

Im Raum Mank, St. Pölten, Amstetten, Blindenmarkt, Gaming, Waidhofen/Ybbs und Spitz kommt es abschnittsweise zu Sichtbehinderungen durch Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Meter.

Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen – 4 Grad, gemessen in Laa/Thaya, Mistelbach, Geras, Dobersberg und Retz, und + 3 Grad in Aspang und Bruck/Leitha. Es gibt keinen Neuschnee.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Anita Elsler, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse