Spendenergebnis aus der Pink Ribbon Aktion 2017

Die Pink Ribbon Partner und Unterstützer sammelten im Jubiläumsjahr 2017 (15 Jahre Pink Ribbon Österreich) insgesamt € 615.425 für die Österreichische Krebshilfe.

Wien (OTS) - Die Pink Ribbon Partner und Unterstützer sammelten im Jubiläumsjahr 2017 (15 Jahre Pink Ribbon in Österreich) insgesamt € 615.425 für die Österreichische Krebshilfe. Dieses Ergebnis wird mit heutigem Tag veröffentlicht. Die ordnungsgemäße und zweckgewidmete Verwendung wird vom Spendengütesiegelprüfer jährlich bestätigt.

Spendenverwendung für die Aufklärung und Information

Es wurden rd. 450.000 Informationsbroschüren zum Thema „Krebsvorsorge für Frauen“ versandt und durch Österreichs Apotheken, MedizinerInnen, Filialen der Pink Ribbon Partner und die Krebshilfe-Beratungsstellen verteilt. In ganz Österreich fanden zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Brustkrebsvorsorge und -früherkennung statt. Dafür wurden insgesamt € 140.000 benötigt. Diese Summe wurde dankenswerterweise zweckgewidmet von den Pink Ribbon Partnern zur Verfügung gestellt und ebenso zweckgewidmet von der Krebshilfe eingesetzt.

Spendenverwendung für Soforthilfe

Aus dem Verkauf limitierter Pink Ribbon Produkte, durch Pink Ribbon Events, die Pink Ribbon Shopping Days und Pink Ribbon Breakfasts erhielt die Krebshilfe weitere € 472.425. Diese ebenfalls zweckgewidmeten Spenden werden ausschließlich für die Soforthilfe für Brustkrebspatientinnen in ganz Österreich verwendet.

Spendenverwendung für Forschung

€ 3.000 wurden zweckgewidmet für die Brustkrebsforschung gespendet.

In den 15 Jahren des Bestehens der Pink Ribbon Aktion sammelten unzählige Unternehmen und Privatpersonen insgesamt Euro 6,505.229. Dank dieser Spenden konnte die Krebshilfe an die 79.000 Mal Brustkrebspatientinnen kostenlos psychoonkologisch beraten und begleiten. 920 Patientinnen erhielten zusätzlich finanzielle Unterstützung, weil sie durch die Erkrankung in finanzielle Not geraten sind. „Im Namen der Österreichischen Krebshilfe danke ich allen, die mit viel Engagement, Kreativität und Arbeitseinsatz dieses Ergebnis möglich gemacht haben,“ so Krebshilfe-Präsident Univ.-Prof.Dr. Paul Sevelda. „Diese Hilfsbereitschaft und Solidarität ist gleichermaßen beeindruckend und berührend. Ein herzliches Danke auch im Namen aller Patientinnen und Familien,“ so Sevelda.

Die Österreichische Krebshilfe dankt den Pink Ribbon Partnern und UnterstützerInnen 2017:

ÖSTERREICHISCHE PARLAMENT, GARDE DES ÖSTERREICHISCHEN BUNDESHEERES, BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT UND FRAUEN, BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, TECHNOLOGIE UND INFRASTRUKTUR, ARBEITSGEMEINSCHAFT GYNÄKOLOGISCHE ONKOLOGIE, HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER, ESTÉE LAUDER, MARIONNAUD, PARFUMERIE MÜLLER, LOOK! UND DIE BUDESLÄNDERINNEN, ECHO MEDIENHAUS, BÜRO HIRZBERGER, BWT, CASINOS AUSTRIA, DAMENWIESN - WIENER WIESN, GORILLAS, GRANINI/PAGO/ECKES, HOFER, INTERNATIONAL PAPER, JULIUS MEINL, LOIDL, NOVARTIS, MSD, PFIZER, GOOIX, NEUNER'S, NISSAN, OSOLIO, ÖSTERREICHISCHE APOTHEKERKAMMER UND ÖSTERREICHISCHER APOTHEKERVERLAG, ÖSTERREICHISCHE RÖNTGENGESELLSCHAFT, PALMERS, PALAIS COBURG, PHH RECHTSANWÄLTE, PHILIPS, WHITE SWAN, PORZELLANMANUFAKTUR AUGARTEN, SK RAPID, SALAMANDER, SKINY, TRIOPLAST, URDL promotion, VIENNA ASCOT, WEINGUT LEO HILLINGER , WÜSTENROT, KURIER, INTERSPOT, SEITEBLICKE MAGAZIN, MADONNA, PULS 4, Danke an die Kooperationspartner: ABCSG - EXPERTS ON TOUR, END WOMEN'S CANCER, EUROPA DONNA. ESGO - EUROPÄISCHER GYNÄKOLOGIE KONGRESS, JÜRGEN KEUSCH, EVA-MARIA MAROLD, MARINA PROBST-EIFFE.



www.pinkribbon.at

www.krebshilfe.net

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Krebshilfe

Doris Kiefhaber

Geschäftsführung

Tuchlauben 19/10, 1010 Wien

Tel. +43-1-796 64 50

kiefhaber @ krebshilfe.net



www.pinkribbon.at

www.krebshilfe.net