Mehr als 100 zusätzliche Tourneetermine für 'The Kevin Hart Irresponsible Tour' in Nordamerika, Europa, Australien und Asien

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Kevin Hart hat heute angekündigt, dass es für seine äußerst erfolgreiche und urkomische 'The Kevin Hart Irresponsible Tour' mehr als 100 zusätzliche Tourneetermine in den USA, Kanada, Europa, Australien und Asien gibt. Der erste Zusatztermin der von Live Nation produzierten Tournee ist am 23. März in Baltimore (Maryland), gefolgt von großen Städten wie New York, Atlanta, Chicago, Toronto, Paris, London, Sydney, Auckland und Singapur. Die kompletten Details finden Sie weiter unten.

Hier klicken für exklusiven Tourneedaten-Trailer

(https://lne.box.com/s/r51wonllfpvgcvy3yl8xwdnyv16by8va)

Der Ticketverkauf läuft folgendermaßen ab:

Nordamerika

- Der allgemeine Ticketverkauf für die neuen Tourneetermine beginnt am Mittwoch, den 31. Januar um 12.00 Uhr amerikanische Ostküstenzeit auf LiveNation.com

Europa

Der Vorverkauf für Reykjavik, Kopenhagen, Oslo, Stockholm, Göteborg, Antwerpen, Berlin und Köln beginnt am Mittwoch, den 31. Januar um 10.00 Uhr amerikanische Ostküstenzeit. Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am Freitag, den 2. Februar um 10.00 Uhr Ortszeit. Besuchen Sie https://acomicsoul.com/ für Tickets und weitere Einzelheiten

Der allgemeine Ticketverkauf für Paris beginnt am Mittwoch, den 31. Januar um 10.00 Uhr Ortszeit

Der allgemeine Ticketverkauf für Amsterdam beginnt am Mittwoch, den 31. Januar um 18.00 Uhr Ortszeit

Der Vorverkauf für das Vereinigte Königreich und Irland beginnt am Mittwoch, den 31. Januar um 10.00 Uhr Ortszeit. Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am Samstag, den 3. Februar um 10.00 Uhr Ortszeit

Besuchen Sie https://www.livenation.co.uk/artist/kevin-hart-tickets für Tickets und weitere Einzelheiten zu den Tourneedaten für Paris, Amsterdam sowie das Vereinigte Königreich und Irland

Australien

Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am Freitag, den 23. Februar um 12.00 Uhr Ortszeit

Besuchen Sie http://lvna.co/KevinHart2018 für Tickets und weitere Einzelheiten

Singapur

Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, den 20. Juni um 10.00 Uhr Ortszeit. Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am Donnerstag, den 21. Juni um 10.00 Uhr Ortszeit

Besuchen Sie www.livenation.asia für Tickets und weitere Einzelheiten

Harts letzte Comedy-Welttournee WHAT NOW hat auf der ganzen Welt für ausverkaufte Häuser gesorgt. Als erster Comedian überhaupt hat er ein NFL-Stadion ausverkauft (mehr als 50.000 verkaufte Tickets für eine einzelne Show im Lincoln Financial Field). International hat der Künstler mehr als ein Dutzend Arenen in Europa ausverkauft (mehr als 150.000 verkaufte Tickets). Auch in Australien waren Vorstellungen komplett ausverkauft (100.000 verkaufte Tickets). Insgesamt hat Harts erfolgreiche Comedy-Tournee weltweit mehr als 100 Mio. USD in die Kassen gespült.

2017 war für Hart ein absolutes Erfolgsjahr. Sein Buch I Can't Make This Up: Life Lessons landete auf der New York Times Bestseller-Liste sofort auf Platz 1 und hielt sich zehn Wochen lang auf der Liste. Das Buch stellte auch im Hörbuchformat neue Rekorde auf und verkaufte sich in den ersten fünf Wochen über 100.000 Mal. Anfang des Jahres lieh Hart seine Stimme einer der Hauptfiguren in Captain Underpants:

Der supertolle erste Film. Ende 2017 spielte Kevin neben Dwayne Johnson und Jack Black in der Sony-Neuverfilmung des Klassikers Jumanji. Für Kevin ist Jumanji mit einem Einspielergebnis von weltweit mehr als 800 Mio. USD bislang der finanziell erfolgreichste Kinofilm.

Harts neueste Geschäftsidee ist seine digitale Plattform LOL NETWORK - Laugh Out Loud. Hart hat das plattformunabhängige Comedy-Netzwerk gemeinsam mit dem globalen Content-Leader Lionsgate aufgelegt. Harts nächster Kinofilm ist Night School für Universal. Unter dem Produktionsbanner 'Hartbeat' spielt er eine der Hauptrollen und ist zugleich Koautor und Produzent. Die Komödie erzählt von einer Gruppe Sonderlinge, die zur Abendschule verpflichtet werden und darauf hoffen, die Hochschulreife zu bestehen.

TOURNEEDATEN 'THE KEVIN HART IRRESPONSIBLE TOUR' 2018:

WANN: WO: VERANSTALTUNGSORT: Freitag, Baltimore, Royal Farms Arena 23. März Maryland (USA) Sonntag, Richmond, Richmond Coliseum 25. März Virginia (USA) Freitag, Hampton, Hampton Coliseum 30. März Virginia (USA) Samstag, Charlotte, Spectrum Center 31. März North Carolina (USA) Sonntag, 1. Raleigh, PNC Arena April North Carolina (USA) Freitag, 6. Birmingham, Legacy Arena at April Alabama (USA) The BJCC Samstag, 7. Jacksonville, Veterans Memorial April Florida (USA) Arena Sonntag, 8. Atlanta, Philips Arena April Georgia (USA) Freitag, St. Louis, Scottrade Center 13. April Missouri (USA) Samstag, Chicago, United Center 14. April Illinois (USA) Freitag, London, Budweiser Gardens 20. April Ontario (Kanada) Samstag, Hamilton, FirstOntario 21. April Ontario Centre (Kanada) Sonntag, Manchester, SNHU Arena 22. April New Hampshire (USA) Freitag, Kansas City, Sprint Center 27. April Missouri (USA) Samstag, Little Rock, Verizon Arena 28. April Arkansas (USA) Sonntag, Louisville, KFC Yum! Center 29. April Kentucky (USA) Samstag, 5. Rochester, Blue Cross Arena Mai New York (USA) Sonntag, 6. Buffalo, New KeyBank Center Mai York (USA) Freitag, Fresno, Save Mart Center 11. Mai Kalifornien (USA) Samstag, Bakersfield, Rabobank Arena 12. Mai Kalifornien (USA) Sonntag, Ontario, Citizens Business 13. Mai Kalifornien Bank Arena (USA) Donnerstag, Omaha, CenturyLink Center 17. Mai Nebraska (USA) Freitag, Indianapolis, Bankers Life 18. Mai Indiana (USA) Fieldhouse Samstag, Cincinnati, U.S. Bank Arena 19. Mai Ohio (USA) Freitag, Saratoga Saratoga 25. Mai Springs, New Performing Arts York (USA) Center Samstag, Atlantic Boardwalk Hall 26. Mai City, New Jersey (USA) Sonntag, Holmdel, New PNC Bank Arts 27. Mai Jersey (USA) Center Freitag, 1. Winnipeg, MTS Centre Juni Manitoba (Kanada) Samstag, 2. Saskatoon, SaskTel Centre Juni Saskatchewan (Kanada) Sonntag, 3. Regina, Brandt Centre Juni Saskatchewan (Kanada) Freitag, 8. Calgary, Scotiabank Juni Alberta Saddledome (Kanada) Samstag, 9. Edmonton, Rogers Place Juni Alberta (Kanada) Sonntag, Boise, Idaho Ford Idaho Center 10. Juni (USA) Donnerstag, Seattle, Key Arena 14. Juni Washington (USA) Freitag, Portland, Moda Center 15. Juni Oregon (USA) Samstag, Vancouver, Rogers Arena 16. Juni British Columbia (Kanada) Donnerstag, Mountain Shoreline 21. Juni View, Amphitheatre Kalifornien (USA) Freitag, Concord, Concord Pavilion 22. Juni Kalifornien (USA) Samstag, Irvine, Five Points 23. Juni Kalifornien Amphitheatre (USA) Freitag, Denver, Pepsi Center 29. Juni Colorado (USA) Samstag, Salt Lake Vivint Smart Home 30. Juni City, Utah Arena (USA) Sonntag, 1. Phoenix, Talking Stick Juli Arizona (USA) Resort Arena Freitag, 6. Las Vegas, MGM Grand Garden Juli Nevada (USA) Arena Samstag, 7. San Diego, Viejas Arena Juli Kalifornien (USA) Freitag, Mansfield, Xfinity Center 13. Juli Massachusetts (USA) Samstag, Camden, New BB&T Pavilion 14. Juli Jersey (USA) Sonntag, Bethel, New Bethel Woods 15. Juli York (USA) Center for the Arts Freitag, Ottawa, Canadian Tire 20. Juli Ontario Centre (Kanada) Samstag, Toronto, Air Canada Centre 21. Juli Ontario (Kanada) Sonntag, Grand Rapids, Van Andel Arena 22. Juli Michigan (USA) Freitag, Montreal, Centre Bell 27. Juli Quebec *Montreal (Kanada) International Just For Laughs Festival Samstag, Newark, New Prudential Center 28. Juli Jersey (USA) Sonntag, Uniondale, Nassau Veterans 29. Juli New York Memorial Coliseum (USA) Freitag, 3. West Palm Coral Sky August Beach, Amphitheatre Florida (USA) Samstag, 4. Tampa, Amalie Arena August Florida (USA) Sonntag, 5. Biloxi, Mississippi Coast August Mississippi Coliseum (USA) Mittwoch, Reykjavik Laugardalshöll 15. August (Island) Donnerstag, Kopenhagen Royal Arena 16. August (Dänemark) Freitag, Oslo Vallhall Arena 17. August (Norwegen) Samstag, Stockholm Ericsson Globe 18. August (Schweden) Sonntag, Göteborg Scandinavium 19. August (Schweden) Dienstag, Dublin 3Arena 21. August (Irland) Mittwoch, Paris Olympia 22. August (Frankreich) Freitag, Amsterdam Ziggo Dome 24. August (Niederlande) Samstag, Antwerpen Sportpaleis 25. August (Belgien) Antwerp Sonntag, Berlin Mercedes-Benz 26. August (Deutschland) Arena Montag, 27. Köln Lanxess Arena August (Deutschland) Dienstag, Glasgow SEC (SSE Hydro 28. August (Vereinigtes Arena) Königreich) Donnerstag, Birmingham Barclaycard Arena, 30. August (Vereinigtes Birmingham Königreich) Freitag, Manchester Manchester Arena 31. August (Vereinigtes Königreich) Sonntag, 2. London London O2 Arena September (Vereinigtes Königreich) Donnerstag, Milwaukee, Wisconsin 13. Wisconsin Entertainment and September (USA) Sports Center Freitag, Columbus, Nationwide Arena 14. Ohio (USA) September Samstag, Washington, Capital One Arena 15. DC September Freitag, Boston, TD Garden 21. Massachusetts September (USA) Samstag, University Bryce Jordan 22. Park, Center September Pennsylvania (USA) Donnerstag, New York, New Madison Square 27. York (USA) Garden September Donnerstag, Cleveland, Quicken Loans 4. Oktober Ohio (USA) Arena Freitag, 5. Detroit, Little Caesars Oktober Michigan Arena (USA) Samstag, 6. Nashville, Bridgestone Arena Oktober Tennessee (USA) Donnerstag, Pensacola, Pensacola Bay 11. Oktober Florida (USA) Center Freitag, Tallahassee, Donald L. Tucker 12. Oktober Florida (USA) Civic Center at Florida State University Samstag, Miami, AmericanAirlines 13. Oktober Florida (USA) Arena Donnerstag, New Orleans, Smoothie King 18. Oktober Louisiana Center (USA) Samstag, Houston, Toyota Center 20. Oktober Texas (USA) Freitag, Dallas, Texas American Airlines 26. Oktober (USA) Center Sonntag, Tulsa, BOK Center 28. Oktober Oklahoma (USA) Donnerstag, San Antonio, AT&T Center 1. November Texas (USA) Freitag, 2. Austin, Texas Frank Erwin Center November (USA) Samstag, 3. Oklahoma Chesapeake Energy November City, Arena Oklahoma (USA) Freitag, Sacramento, Golden 1 Center 16. Kalifornien November (USA) Samstag, Oakland, Oracle Arena 17. Kalifornien November (USA) Freitag, Pittsburgh, PPG Paints Arena 23. Pennsylvania November (USA) Samstag, Philadelphia, Wells Fargo Center 24. Pennsylvania November (USA) Donnerstag, Honolulu, Neal S. Blaisdell 29. Hawaii (USA)* Concert Hall November Montag, 3. Perth Perth Arena Dezember (Australien) Mittwoch, Melbourne Rod Laver Arena 5. Dezember (Australien) Freitag, 7. Sydney Qudos Bank Arena Dezember (Australien) Sonntag, 9. Brisbane Brisbane Dezember (Australien) Entertainment Centre Dienstag, Australien Spark Arena 11. (Neuseeland) Dezember Donnerstag, Singapur SunTec City 13. Dezember

*Verkaufsbeginn um 9.00 Uhr Ortszeit

Informationen zu Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) ist das größte Unternehmen für Live-Entertainment der Welt. Es besteht aus den Weltmarktführern Ticketmaster, Live Nation Concerts und Live Nation Media & Sponsorship. Weitere Informationen finden Sie unter www.livenationentertainment.com.

