EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag beschließt Durchführungsmaßnahmen zur Kündigung der Emissionen ihrer Tochtergesellschaften ÖVAG Finance (Jersey) Limited und Investkredit Funding Ltd (Wien, 30. Jänner 2018)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Unternehmen

30.01.2018

Wien -

immigon portfolioabbau ag, Peregringasse 2, 1090 Wien, FN 116476p ("immigon"), hat mit ad hoc Mitteilung vom 9.1.2018 die Absicht bekanntgegeben, zwei Ergänzungskapitalemissionen ohne Laufzeit, welche ihre Tochtergesellschaften ÖVAG Finance (Jersey) Limited ("ÖVAG Finance") und Investkredit Funding Ltd ("IK Funding") aus den Erlösen ihrer jeweiligen Hybridkapitalemissionen zeichneten und halten, einvernehmlich auflösen und zum Nennbetrag zurückzahlen zu wollen, um dadurch eine Kündigung der Emissionen von ÖVAG Finance (Fixed/Floating Rate Non-cumulative Non-voting Preferred Securities, XS0201306288) und IK Funding (Subordinated non-cumulative Limited Recourse Notes, DE0009576108) durch die jeweilige Emittentin und eine Rückzahlung zum Nennbetrag zu erlauben.

Nach Zustimmung des Aufsichtsrats von immigon hat der Vorstand von immigon am heutigen Tag die Durchführung der oben beschriebenen Maßnahmen beschlossen. Die zuständigen Organe von ÖVAG Finance und IK Funding haben am heutigen Tag die Kündigung der von der jeweiligen Gesellschaft ausgegebenen Hybridkapitalemissionen beschlossen. Die angestrebten Rückzahlungstermine sind 22.3.2018 (ÖVAG Finance) und 29.3.2018 (IK Funding).

Pflichtinformationen:

Folgende Partizipationskapital-Emission der immigon ist zum Handel an einem geregelten Markt in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums zugelassen:

ISIN: XS0359924643 EUR 500.000.000 Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates (emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg)

Die Emissionen der immigon, für die immigon die Zulassung beantragte, sind an folgenden Börsen zugelassen:

Geregelter Markt der Luxemburger Börse

