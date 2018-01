Presse-Frühstück Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien "Gute Werbung ist mehr wert"

Wien (OTS) - Die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien setzt alle Hebel in Bewegung, damit die Arbeit in unserer Branche nicht nur spannend bleibt, sondern sich auch lohnt und angemessen wertgeschätzt wird. Daher wurde eine Kampagne entwickelt, die die Wertschätzung in der Zusammenarbeit zwischen AuftraggeberInnen und AuftragnehmerInnen thematisiert. Die Kampagne wird mit Februar 2018 wienweit zu sehen sein.

Fachgruppenobmann Marco Schreuder stellt die Kampagne gemeinsam mit seinem Stellvertreter Konrad Maric, den Fachgruppenausschussmitgliedern Alexandra Fiedler-Lehmann und Marcus Arige sowie der Agentur Identum im Rahmen eines Presse-Frühstücks vor.

Details & Infos zur Kampagne vorab unter https://werbungwien.at/#category-gute-werbung.

Datum: 12.02.2018, 09:30 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Wien, Haus der Wiener Kaufmannschaft, Blauer Saal

Schwarzenbergplatz 14, 1041 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Werner Neudorfer

Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien

T 01 514 50 3512

wertschaetzung @ gutewerbung.at