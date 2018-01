TUTC zum Sieger von 'Above and Beyond' der Mr & Mrs Smith Hotel Awards gekürt

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - The Ultimate Travelling Camp (TUTC), die einzige Luxus-Reiseimmobilie aus Indien, hat es bei den jährlichen Smith Awards, die von Mr und Mrs Smith - Londons führende Autorität im Bereich Luxusreisen - ausgerichtet werden, auf die Siegerliste der unglaublichsten Hotelkollektionen geschafft. TUTC Chamba Camp, Thiksey, konkurrierte mit den weltweit besten Unterbringungen und trat letztlich aufgrund seiner beispiellosen Ausstattung und seiner personalisierten Erlebnismöglichkeiten, die Gästen angeboten werden, als Sieger hervor.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/635045/TUTC_Chamba_Camp.jpg )

Eine Jury reiseversierter Preisrichter, einschließlich Designerin Jenny Packham und der Reiseschriftsteller Johannes Pong und Lucy Williams, wählte die Reiseimmobilie zur besten in der Kategorie "Above and Beyond". Diese Auszeichnung verdient sich, wer die allgemeinen Erwartungen übertrifft (ein Drink auf's Haus, der beste Tisch zum Geburtstag, ein Snack für die Heimreise) und genau weiß, wie der Wohlfühl-Faktor am besten vermittelt werden kann - kurzum:

ein natürlicher Gastgeber.

Reiseschriftsteller Johannes Pong, einer der Preisrichter, beschrieb TUTC als "absolut zauberhaftes umweltfreundliches Glamping in eleganten Zelten mit Panoramablick auf die in den Bergspitzen gelegenen Klöster in den Ausläufern des Himalaya-Gebirges in Ladakh."

Die Preisrichter lobten TUTC in den höchsten Tönen mit den Worten:

"Die vom Personal vollbrachten Wunder in dieser High-End-Unterbringung im Himalaya-Gebirge sind dank der Umgebung noch eindrucksvoller: auf 3.500 Meter Höhe im Ladakh Valley. Vom persönlichen Butler, der jedem ultraluxuriösen Zelt zugewiesen ist, bis zur Freundlichkeit der lokalen Tänzer, die während des Abendessens Unterhaltung bieten, wurde an alles - so scheint es -gedacht. Und wer mitten in der Nacht Lust auf etwas Leckeres bekommt, muss einfach nur die eigene gut ausgestattete Snack-Schublade durchstöbern. Edmund Hillary, lass' Dir schmecken, was das Herz begehrt!"

Dhun Cordo, Mitgründer, TUTC, kommentierte diese Errungenschaft mit den Worten: "Wir sind hocherfreut und fühlen uns sehr geehrt, es in einer sehr exklusiven Kategorie auf die Bestenliste geschafft zu haben. Dies bestätigt unser Engagement dafür, unseren Gästen, die gerne die anspruchsvollen Landschaften Indiens erforschen möchten, hervorragende Erfahrungen und persönlichen Luxus zu bieten."

Auf einer Höhe von 3.500 Metern werden TUTCs außergewöhnliche Services allen Vorlieben und Abneigungen seiner geschätzten Gäste gerecht. Luxus zeigt sich durch die ästhetisch ansprechenden Zelte, die mit hölzernen Kronleuchtern, Himmelbetten und exquisitem Leinen sowie hölzernen Stilmöbeln ausgestattet sind. Jedes Zelt bietet en suite Badezimmer mit heißen Duschen, interne charakteristische Waschvorrichtungen, einen Safe, Wäscheservice, Privatdecks, unbegrenztes WiFi im Rezeptionszelt, Rund-um-die-Uhr-Sicherheitsdienst und Sanitäter vor Ort, durchgehende Stromversorgung, eine Boutique, eine Bücherei sowie einen persönlichen Butlerservice.

Rückfragen & Kontakt:

info @ tutc.com