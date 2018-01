Meidling: „Seelenblicke“-Ausstellung am 31.1. ansehen

Wien (OTS) - Seit 1970 befasst sich der Kunstschaffende Johann Pürer mit der Zeichnung und der Malerei. Mehrfache Reisen zum Gardasee waren eine wichtige Quelle der Inspiration für einen „Seenblick“-Zyklus. In feinen Porträtzeichnungen blickt Pürer tief in das Innere der Menschen. Demgemäß handelt es sich bei den Werken um „Seelenblicke“-Bilder. Das Ende der im Dezember eröffneten Ausstellung „See- und Seelenblicke“ naht: Nur noch am Mittwoch, 31. Jänner, von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 18.00 Uhr, ist die Besichtigung der Schau im Bezirksmuseum Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) möglich. Der Zutritt ist gratis. Infos:

Telefon 817 65 98. E-Mails an die ehrenamtliche Museumsleiterin Vladimira Bousska: bm1120 @ bezirksmuseum.at.

