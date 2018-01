ORF SPORT + mit der Live-Übertragung der Pressekonferenz zum Frühjahrsstart der Fußball-Bundesliga

Am 31. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 31. Jänner 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Pressekonferenz zum Frühjahrsstart der Fußball-Bundesliga um 11.00 Uhr, die Höhepunkte vom Navax Hallen-Masters 2018 um 19.00 Uhr, vom Indoor Track & Field Vienna 2018 um 20.15 Uhr und vom alpinen City-Event in Stockholm um 21.00 Uhr, das Freestyle FIS Worldcup Magazine (Lake Placid, Mammoth Mountain, Tremblant und Nakiska) um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Bundesliga-Vorstand Reinhard Herovits und die zehn Klubmanager bzw. Sportdirektoren der Fußball-Bundesliga-Klubs stehen den Medienvertretern bei der Pressekonferenz zum Frühjahrsstart der Bundesliga am 31. Jänner in Wien Rede und Antwort. Reporter ist Michael Roscher.

Details unter http://presse.ORF.at.

(Stand vom 30. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

