Konzert der „Sängermänner“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS) - Das Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) ist am Mittwoch, 31. Jänner, der Schauplatz einer klangvollen „Schubertiade“. Anlass für dieses Konzert im Festsaal des Museums ist der 221. Geburtstag von Franz Schubert (1797 – 1828). Das Chor-Konzert mit dem Ensemble „Wiener Sängermänner“ fängt um 19.00 Uhr an. Künstlerischer Leiter der durch ehemalige „Schubert Sängerknaben“ gegründeten Gesangsgemeinschaft ist Gerald Trabesinger. Neben Werken für Männer-Chöre stehen zwei Violinsonaten (Solist:

Gustav Krachler) am Programm. Um die organisatorischen Belange der Veranstaltung kümmert sich der Kultur-Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Die geneigte Zuhörerschaft wird um „Eintrittsspenden“ in der Höhe von 12 Euro ersucht. Informationen und Reservierungen: Telefon 278 52 67. Mitteilungen an die Beethoven-Vereinigung per E-Mail:

office@beethoven-gedenkstaette.at.

Auskünfte über verschiedenste kulturelle Aktivitäten im Bezirksmuseum Floridsdorf gibt der ehrenamtlich aktive Bezirkshistoriker und Museumsleiter Ferdinand Lesmeister unter den Telefonnummern 0664/55 66 973 und 270 51 94. Fragen an den Museumschef per E-Mail: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Vokal-Ensemble „Wiener Sängermänner“:

http://wiener-sängermänner.at/de/

Chor-Leiter Gerald Trabesinger:

www.angelfire.com/biz/schubertboyschoir/trabidt.html

Geiger Gustav Krachler („Spielstatt“):

www.spielstatt.at/Geige.html

Franz Schubert (Wien Geschichte Wiki):

www.wien.gv.at/wiki/index.php/Franz_Schubert

Vereinigung „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“:

www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

