Vor-Ort-Beratungen durch Expertinnen und Experten von „Natur im Garten“

Wilfing: Jetzt Gartengestaltung in Angriff nehmen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Tage werden länger und die Vorfreude auf die kommende Gartensaison steigt. Die kalte Jahreszeit ist der optimale Zeitpunkt, um neue Ideen für die eigene grüne Wohlfühloase zu kreieren und umzusetzen. „Das Land Niederösterreich unterstützt die Menschen, die sich ihr persönliches Naturgartenparadies schaffen wollen. Gerade die richtige Gestaltung des Gartens entscheidet über die Vielfalt und das Erscheinungsbild des Wohnzimmers vor der Haustüre“, so Landesrat Karl Wilfing: „Die Expertinnen und Experten von ,Natur im Garten‘ beraten seit über 18 Jahren die Gartenfans in Niederösterreich – sei es bei der Gestaltung im Zuge eines Neubaus oder einer Sanierung oder beim Wunsch nach neuen Elementen wie Schwimmteich, Obstbäumen oder Hecken.“

Die richtige Planung ist auch im Garten wichtig, um den individuellen Bedürfnissen langfristig gerecht zu werden. „Der Garten ist der nächstgelegene Erholungsraum für Erwachsene und zugleich Erlebnisraum für Kinder. Gleichzeitig erfüllt er eine Vielzahl an Funktionen:

Erholung und kreatives Betätigungsfeld, Förderung der Gesundheit, Spielraum, Selbstversorgung durch Nutzgarten, Ruhe und Abgrenzung oder Naturerlebnis“, so Wilfing.

Der naturnahe Garten bietet zahlreiche Möglichkeiten der Nutzung für uns Menschen und ein großes Spektrum an Lebensräumen für Tier- und Pflanzenarten. Je vielfältiger ein Garten angelegt wird, desto mehr dieser Bedürfnisse können hier erfüllt werden.

Eine standortgerechte Pflanzenauswahl sorgt gleichzeitig für einen geringeren Pflegeaufwand. Die Gestaltung eines Gartens erfolgt fast ausschließlich mit lebenden Einheiten. Es bedarf Wissen über die Eigenschaften der Pflanzen und deren Zusammenwirken. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich Naturgartengestaltung unterstützen die Beraterinnen und Berater der Aktion „Natur im Garten“ Gartenfans beim Schaffen vielfältiger Lebensräume. Nach einer Vor-Ort Begehung sowie einem ausführlichen Gespräch mit den Besitzern fertigen die Experten eine detaillierte Skizze mit den Elementen an. Eine Gartengestaltungsberatung ist am „Natur im Garten“ Telefon unter 02742/74333 zu buchen. Der Selbstbehalt der ca. zweistündigen Beratung liegt bei 95 Euro.

