„Klartext“ am 31.1. im ORF-RadioKulturhaus und live in Ö1: „Gefährliche Burschen?“

Wien (OTS) - „Gefährliche Burschen?“ lautet der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 31. Jänner im ORF-RadioKulturhaus: Bei Klaus Webhofer diskutieren Zeithistoriker Dieter Binder (Institut für Geschichte der Universität Graz ), Andreas Mölzer (ehemaliger FPÖ-EU-Parlamentarier, Parteiideologe, Herausgeber der Wochenzeitung „Zur Zeit“) und Karl Öllinger (Ex-Abgeordneter der Grünen, Mitbegründer der Plattform „Stoppt die Rechten“). Das Gespräch wird ab 18.30 Uhr live in Ö1 übertragen.

Mit dem Aufstieg der Freiheitlichen zur Regierungspartei sind Burschenschafter in einflussreiche staatliche Positionen gelangt. Mit dem Auftauchen eines NS-Liederbuchs der „Germania zu Wiener Neustadt“ stellt sich – nicht zum ersten Mal – die Frage, welche Geisteshaltungen in deutsch-nationalen Schüler- und Studentenverbindungen transportiert werden. Die rassistischen und antisemitischen Texte haben die FPÖ in Erklärungsnotstand gebracht. Welche Rituale werden in diesen Männerbünden gepflogen? Wie groß ist der Antisemitismus? Und was reizt junge Menschen noch im 21. Jahrhundert in deutschtümelnden Burschenschaften anzudocken und warum wurde deren Vergangenheit nie aufgearbeitet? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer im „Klartext“ Zeithistoriker Dieter Binder (Institut für Geschichte der Universität Graz), Andreas Mölzer (ehemaliger FPÖ-EU-Parlamentarier, Parteiideologe, Herausgeber der Wochenzeitung „Zur Zeit“) und Karl Öllinger (Ex-Abgeordneter der Grünen, Mitbegründer der Plattform „Stoppt die Rechten“).

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 31. Jänner im ORF-RadioCafe statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

