Betriebliche Gesundheitsförderung leicht gemacht: Runtastic und GOURMET starten innovative Kooperation

Durch die Aufnahme aller GOURMET-À la Carte-Speisen in die Runtastic Balance App ist es nun noch einfacher, das persönliche Ess- und Fitnessverhalten aufeinander abzustimmen.

Wien (OTS) - Als kulinarischer Partner von mehr als 2.500 Unternehmen in Österreich und Deutschland startet GOURMET zu Beginn des neuen Jahres eine innovative Kooperation: Ab sofort stehen in der kostenlosen Balance App von Runtastic die Nährwertinformationen zum gesamten À la Carte-Sortiment aus der GOURMET Betriebsverpflegung zur Verfügung. Dank der Runtastic Balance App lassen sich nun die persönlichen Essgewohnheiten sowie die Kalorienmengen der bestellten Speisen ganz einfach auf dem Smartphone mitverfolgen. Ob Gewichtsreduktion oder Muskelaufbau – je nach persönlichem Fitness- und Trainingsziel gelingt es nun, Kohlenhydrate, Protein und Fett der bestellten GOURMET-Speisen im Blick zu behalten. Das händische Einfügen der Kalorienmengen in die App fällt damit weg. So macht es GOURMET den Gästen noch einfacher, sich ausgewogen zu ernähren und persönliche Ernährungsziele zu erreichen.

„Wer fit und aktiv sein möchte, sollte seinen Fokus nicht nur auf Sport, sondern auch auf die richtige Ernährung legen”, weiß Thomas Hochreiter, Runtastic Marketing Manager DACH. Wie schwer es jedoch sein kann, sich im Job gesund zu ernähren, wird eher selten bedacht. „Mit GOURMET als Partner unterstützen wir die MitarbeiterInnen dabei, den Fokus auf Fitness und Ernährung im Berufsalltag zu legen, ohne dabei den Genuss zu verlieren.“

„Vor allem für Fitness-affine MitarbeiterInnen unserer Kunden bringt die Innovation einen Mehrwert: Runtastic sorgt für mehr Motivation und Bewegung, wir liefern unseren Gästen das passende Essen für eine ausgewogene Ernährung“, so GOURMET Geschäftsführer Herbert Fuchs über die innovative Partnerschaft mit dem jungen Gesundheits- und Fitnessunternehmen aus Pasching/Linz.

Neuer Schwung für die betriebliche Gesundheitsförderung

„Wir sind überzeugt, dass gesunde, motivierte MitarbeiterInnen bessere Leistung bringen und dadurch zum Unternehmenserfolg beitragen“, betont Claudia Horacek, Verantwortliche für Essen am Arbeitsplatz bei GOURMET die Vorteile der betrieblichen Gesundheitsförderung. „Das gemeinsame Mittagessen und der Austausch der Belegschaft untereinander fördern das Betriebsklima. Die Runtastic Balance App hilft dabei, ein Gefühl für die Nährwerte von Speisen zu entwickeln und motiviert durch umfangreiche Informationen auch zu einem bewussteren Lebensstil“, ist die Ernährungswissenschaftlerin überzeugt.

Die betriebliche Gesundheitsförderung wird nicht nur durch die einfache Handhabung der App, sondern auch durch zusätzliche Informationen, wie interessante Gesundheits- und Ernährungstipps, unterstützt. Kommuniziert werden diese im GOURMET Online-Bestellsystem à la click, in Newslettern, auf Facebook und dem Unternehmensblog: http://blog.gourmet.at

Über Runtastic

Mit über 235 Millionen Downloads und mehr als 120 Millionen registrierten Nutzern ist Runtastic führend im Bereich digitale Gesundheit und Fitness. Das österreichische Unternehmen stellt ein umfangreiches Portfolio zum Erfassen und Verwalten von Gesundheits- und Fitnessdaten zur Verfügung. Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu begeistern und ihnen dabei zu helfen, ihr tägliches Leben bewusster wahrzunehmen, ihre Ziele zu erreichen sowie besser und länger zu leben.

Über GOURMET: Österreichs Marktführer bei Menü-, Catering- und Gastronomieservices

GOURMET kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen, Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie für Gäste bei Events und führt Top Gastronomiebetriebe. Als österreichisches Unternehmen legt GOURMET besonderen Wert auf hochwertige österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. Mehr dazu unter www.gourmet.at/nachhaltigkeit. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG.

