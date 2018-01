Wien Landstraße: Raub in U-Bahn Station

Wien (OTS) - Am 21. Oktober 2017 versuchten zwei Männer in der Linie U3 einem schlafenden Fahrgast das Handy zu stehlen. Der Mann wachte auf und verließ die U-Bahn in der Station Schlachthausgasse. Die Tatverdächtigen stiegen ebenfalls aus und attackierten das Opfer noch im Stationsbereich. Sie raubten Bargeld und sein Mobiltelefon. Als der 22-Jährige bereits am Boden lag, traten die Beschuldigten noch mehrfach gegen den Kopf des Mannes und flüchteten im Anschluss. Im Zuge der Ermittlungen konnten Lichtbilder der Beschuldigten sichergestellt werden.

Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost/Gruppe Krieger unter der Telefonnummer 01-31310-62220 oder Durchwahl 62800 erbeten.

