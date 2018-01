Wien-Floridsdorf: Streit unter Bekannten – mehrere Messerstiche

Wien (OTS) - Ein 39-Jähriger verbrachte den Abend des 29. Jänner 2018 in der Wohnung eines 40-jährigen Bekannten in der Schöpfleuthnergasse. Die Männer konsumierten gemeinsam Alkohol, als sich laut Angaben des Beschuldigten ein Streit um geborgtes Geld entwickelte. Der 39-Jährige nahm ein Küchenmesser zur Hand, stach mehrfach in den Bauchbereich seines Kontrahenten und flüchtete aus der Wohnung. Er ging kurze Zeit später auf die Polizeiinspektion Hermann Bahr Straße und gestand die Tat. Der alkoholisierte Mann wurde festgenommen. Das 40-jährige, verletzte Opfer ging noch selbstständig in ein naheliegendes Café, von wo aus die Rettung verständigt wurde. Er wurde mit lebensgefährlichen Bauchverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die weitere Amtshandlung übernommen.

