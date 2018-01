Adder Technology präsentiert weltweit kleinsten High Performance KVM-Transmitter

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - 'Take Back Your Rack' -ADDERLink INFINITY 100T sorgt für Platz im Rack

Adder Technology (http://www.adder.com/), der Spezialist für hochleistungsfähige IP-basierte KVM-Lösungen (Keyboard, Video, Maus) auf IP-Basis, kündigt die Markteinführung seines ADDERLink INFINITY 100T (https://www.adder.com/en/kvm-solutions/adderlink-infinity-100t) (ALIF100T) an. ALIF100T ist mit 0U ein extrem platzsparender, IP-basierter KVM-Transmitter mit USB-Stromversorgung, der sich in die ADDERLink INFINITY-Lösung eingliedern lässt. Der Transmitter kann direkt in die Rückwand jedes beliebigen Rechners eingesteckt werden, belegt mit 0U keine HE im Rack, kann frei an der Rückseite der Quelle hängen und problemlos nachträglich in jede bestehende Infrastruktur integriert werden.

ADDERLink INFINITY 100T wurde aufgrund der bestehenden Kundennachfrage und einer klaren Marktlücke für einen leistungsstarken KVM-Transmitter im Formfaktor 0U entwickelt. Der neue Transmitter eignet sich perfekt für Anwendungen, bei denen der Platz im Rack knapp bemessen ist und Unternehmen versuchen, die Kosten zu senken, und überall dort, wo eine kosteneffiziente und leistungsstarke KVM-Lösung benötigt wird.

Zusätzlich zur Platzersparnis im Rack gibt es auch Einsparungen bei Strom- und Installationskosten. ADDERLink INFINITY 100T

verbraucht nur 2 Watt, wodurch weniger Wärme erzeugt und weniger Kühlung benötigt wird, was eine erhebliche Kostenreduzierung bringt. Das Gerät kann auch direkt über USB mit Strom versorgt werden, so dass keine Stromverteilereinheiten (Power Distribution Units, PDUs) benötigt werden, was weiter Kosten und Platz einspart.

"ADDERLink INFINITY 100T ist revolutionär im Design, nimmt deutlich weniger Platz im Schaltschrank in Anspruch und geht nicht auf Kosten der wertvollen Rack-Fläche", erklärt John Halksworth, Senior Product Manager bei Adder Technology.

"Dies ist besonders für Unternehmen attraktiv, die ihre aktuellen KVM-Systeme mit der ADDERLink INFINITY-Produktreihe aufrüsten oder aktualisieren möchten, sich aber durch Platzmangel oder die Kosten für die Umgestaltung der bestehenden Infrastrukturen behindert sehen. Die Nachrüstung von High-Performance-KVM in Umgebungen, die auf Legacy-Equipment und veraltete Geräte ausgerichtet sind, stellt eine Herausforderung dar und ist kostspielig - manchmal ist sogar ein komplettes Redesign erforderlich. Unternehmen können mit dem neuen Transmitter jetzt die Vorteile der ADDERLink INFINITY-Lösung einfach und rentabel ohne diesen kostenintensiven Schritt nutzen".

Der neue ADDERLink Transmitter ergänzt die bestehende Produktpalette des Unternehmens und arbeitet mit ADDERLink INFINITY Manager (https:/ /www.adder.com/en/kvm-solutions/adderlink-infinity-manager-v4) (A.I.M.) und den ADDERLink INFINITY Receivern.

ADDERLink INFINITY 100T

ab 15. März 2018 ausgeliefert. Muster stehen ab dem 19. Februar nach der ISE 2018 in Amsterdam zur Verfügung.

Informationen zu Adder Technology

Adder Technology (http://www.adder.com./) ist ein führender Entwickler und Vordenker im Bereich Konnektivitätslösungen. Adders Mediennetzwerke, Extender und Switch-Lösungen für Tastatur, Video und Maus ermöglichen die Steuerung und Verteilung von IT-Systemen weltweit. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Distributoren, Resellern und Erstausrüstern in mehr als 60 Ländern. Adder unterhält Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Schweden, China und Singapur.

Die Kundenbasis von Adder erstreckt sich über verschiedene Märkte wie z.B. Einzelhandel, Finanzwesen, Industrie, Medizin, Rundfunk, Flugsicherung, digitale Beschilderung, Militär und Servermanagement. Adder fertigt unter eigener Marke und für eine Reihe von OEM-Kunden. Die Produkte des Unternehmens werden über ein internationales Netz von Wiederverkäufern und Vertriebshändlern vermarktet und unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.adder.com

