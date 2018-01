ANKER eröffnet erste rein vegane Bäckerei-Filiale

Filiale Stephansplatz bietet ab sofort ausschließlich vegane Produkte an. / - Grünes Store-Branding als Blickfang. / Über 50 vegane Produkte bereits im Sortiment.

Wien (OTS) - Die ANKER-Filiale in der U-Bahn-Passage Stephansplatz ist ab sofort eine rein vegane Filiale, in der seit 30. Jänner 2018 über 50 vegane Produkte aus dem ANKER-Sortiment zu finden sind. Als Blickfang wurde der Store in die Farbe Grün getaucht.



Die Nachfrage vieler – nicht nur veganen – KundInnen ist besonders nach dem dreitägigen veganen Pop-Up Store in der Mariahilfer Straße im November 2017 stark angestiegen. Nachdem Kundenzufriedenheit für ANKER an oberster Stelle steht, wurde nun die Filiale in der U-Bahn-Passage Stephansplatz in eine rein vegane Filiale verwandelt. Über 50 Produkte umfasst das gesamte vegane Sortiment bei ANKER bereits: in dieser Filiale werden zusätzlich spezielle, neu entwickelte vegane Imbisse präsentiert.



„Für ANKER sind die Bedürfnisse unserer KundInnen, wie auch aktuelle Ernährungstrends, die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Das zahlreiche, positive Feedback hat uns darin bestärkt, dem veganen Ernährungstrend bei ANKER eine größere Bedeutung zu geben. Eine eigene vegane Filiale ist daher nur eine logische Weiterentwicklung unserer bisherigen Bemühungen in diese Richtung“, erläutert Lydia Gepp, Geschäftsführerin Ankerbrot das vegane Engagement des Wiener Traditionsunternehmens.



Die meisten veganen Produkte sind selbstverständlich in allen ANKER-Filialen erhältlich und in den klassischen Filialen als „vegan“ gekennzeichnet.



Öffnungszeiten vegane ANKER-Filiale Stephansplatz

Montag - Freitag: 05:00 – 19:00 Uhr



Unter diesem Live-Link kann das Fotomaterial der veganen Filiale runtergeladen werden.

