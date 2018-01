Ö1 vergibt ein Jazzstipendium

Wien (OTS) - Im Rahmen der Ö1 Talentebörse wird erstmals ein Jazzstipendium vergeben: ab dem Wintersemester 2018/2019 in Form eines Studienplatzes für das zweijährige Studium „Master of Arts in Music“ an der Jam Music Lab University - Private University for Jazz and Popular Music Vienna. Bewerbungen können bis zum 25. März 2018 auf oe1.ORF.at/jazzstipendium eingereicht werden.

Österreich ist ein Hot Spot des europäischen Jazz. Joe Zawinul, Hans Koller, das Vienna Art Orchestra und andere haben den Jazz von Österreich aus in die Welt getragen. Heute ist die heimische Jazzszene lebendiger und vielfältiger denn je. Nachkommende Generationen Musik schaffender Künstler/innen entwickelten den Jazz auf unterschiedliche Art und Weise weiter: eine Musik, die als Tanzmusik begann und sich aktuell hin zu einer stilistisch offenen World Music wandelt, in der sich die Wurzeln im Blues, Swing und in der Improvisation mit den Genres und Ausdrucksformen der Gegenwart kreativ verbinden. Ö1 möchte dieser jungen und vielversprechenden Generation österreichischer Jazzmusiker/innen eine Unterstützung hin zu mehr Sicht- und Hörbarkeit geben. Über dieses Stipendium soll einem/einer ihrer Vertreter/innen der erste Anschub zu einer vielleicht auch internationalen Karriere geleistet werden.

Das Ö1 Talentebörse-Stipendium fördert eine/n herausragende/n österreichische/n Nachwuchskünstler/in im aktuellen Jazz und bietet ein Vollstipendium an der Jam Music Lab University für das Studium „Master of Arts in Music“ (Jazz) über vier Semester (120 ECTS Punkte). Zugelassen sind Instrumentalist/innen und Vokalist/innen mit einem Höchstalter von 28 Jahren (zum Zeitpunkt der Einreichung), die über die formalen Voraussetzungen zum Antritt eines Studiums verfügen. Der/die Stipendiat/in soll in seiner/ihrer anspruchsvollen musikalischen Sprache über Innovationsgeist und Originalität verfügen, als Interpret/in Offenheit und Fähigkeit zu herausragender musikalischer Kommunikation und Interaktion zeigen und seine/ihre Musik soll die spannenden Wechselbeziehungen zwischen der stilprägenden Tradition und den komponierten und improvisierten Formen des aktuellen Jazz zum Ausdruck bringen. Die Bewerbungsfrist endet am Sonntag, den 25. März 2018. Über die Vergabe des Stipendiums entscheidet eine Expertenjury, bestehend aus Mitgliedern der Universität und Ö1. Der/die Gewinner/in verpflichtet sich mit seiner/ihrer Teilnahme für zwei Ö1 Events/Auftritte kostenfrei zur Verfügung zu stehen (nach Absprache mit Ö1). Alle Informationen zur Ausschreibung gibt es online auf http://oe1.orf.at/jazzstipendium .

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

Tel.: +43 1 360 69 – 19121

mailto: claudia.zinkl @ orf.at