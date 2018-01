AVISO 2.2.2018: Fototermin „Schulschluss in Wien“

Wien (OTS/RK) - Wir laden die VertreterInnen der Medien recht herzlich ein, am Freitag, 2. Februar 2018, um 9 Uhr, an einem Presse-und Fototermin (mit Kindern) zum Schulschluss (Ende des 1. Semesters) mit Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Wiens Stadtschulratspräsidenten Heinrich Himmer teilzunehmen. Der Termin findet in der Volksschule Quellenstraße statt (10., Quellenstraße 142).

Fototermin „Schulschluss in Wien“



mit Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und

Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer



Datum: 2.2.2018, um 09:00 Uhr



Ort:

Quellenstraße 142, 1100 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at



Matias Meissner

Mediensprecher des Stadtschulrats für Wien

Telefon: 01 52525 77014

E-Mail: matias.meissner @ ssr-wien.gv.at