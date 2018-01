Namirial bietet in Partnerschaft mit ThinkSmart eine komplette Front-to-Back-Automatisierung von Betriebsabläufen an

Senigallia, Italien (ots/PRNewswire) - Italienischer Digital Transaction Management Technologieanbieter integriert elektronische Signaturen und Vertrauensdienste mit einer grafikorientierten Workflow-Plattform

Namirial (https://www.namirial.com/it/), ein führendes Unternehmen für Digital Transaction Management (DTM)-Software und Vertrauensdienste, die einer Vereinfachung der digitalen Geschäftsabwicklung dienen, gibt heute eine neue Vertriebspartnerschaft mit ThinkSmart bekannt, einem führenden Anbieter von leistungsstarken, grafikorientierten Werkzeugen zur Workflow-Automatisierung, mit denen Unternehmen Front-to-Back-Geschäftsabläufe in einem Bruchteil der mit herkömmlichen Tools bislang benötigten Zeit entwerfen und implementieren können.

"Elektronisch erstellte Unterschriften und Vertrauensdienste sind stets Teil einer allumfassenden geschäftlichen Transformationsstrategie", erklärt Luigi Tomasini, CEO Namirial, "Unsere Kunden sehen sofort, welche Vorteile die elektronische Signatur bringt, tun sich aber oft schwer mit der umfassenden Umgestaltung der dazu passenden übergreifenden Geschäftsprozesse, und traditionelle Werkzeuge zur Automatisierung von Betriebsabläufen verkomplizieren diese Transformation eher noch. ThinkSmarts Automation Plattform (TAP) sorgt für ein einfaches, grafisch orientiertes Verfahren, das keinerlei technische oder programmiertechnische Vorkenntnisse erfordert. Ein Business Analyst oder Prozessmanager kann einen Workflow auf diese Weise binnen Stunden oder Tagen implementieren, im Gegensatz zu Wochen oder gar Monaten".

"ThinkSmart expandiert aktuell in der EMEA-Region und es ist deshalb wirtschaftlich sinnvoll, sich mit dem in der Region führenden Anbieter von elektronischen Signaturen und Vertrauensdiensten zusammenzutun. Diese Allianz erweitert unsere Reichweite in EMEA und demonstriert ThinkSmarts Momentum als globaler Anbieter von Lösungen für die Verwaltung der digitalen Geschäftsabwicklung", sagt Paul Hirner, CEO von ThinkSmart.

Namirial

Namirial ist ein Software- und Service-Unternehmen sowie ein Vertrauensdienstanbieter, der Vertrauensdienste wie E-Signaturen, Zeitstempel, registrierte E-Mails, elektronische Rechnungsstellung und digitale Archivierung für mehr als 500.000 Kunden anbietet.

Info: http://www.namirial.com/

ThinkSmart

ThinkSmart LLC, ein Marktführer für Digital Transaction Management (DTM), bietet eine Automatisierungsplattform

(https://thinksmart.com/workflow-automation-platform/) (TAP) für

Unternehmen an, die ihre Geschäftsprozesse automatisieren und digitalisieren möchten. Die TAP-Lösung liefert intuitive Drag&Drop-Werkzeuge, mit denen sich äußerst zügig jede Art von Workflow entwerfen, erstellen und implementieren lässt. Die Integration mit kundeninternen Systemen und den wichtigsten Anbietern von elektronischen Signaturen macht TAP zu einer attraktiven Option für alle Unternehmen, die sich für eine Optimierung des Geschäfts mit kosteneffektiven Automatisierungstools interessieren. ThinkSmart wurde 2016 von Aragon Research als 'Hot Vendor in DTM' gewürdigt.

Info: thinksmart.com (http://thinksmart.com/)

ThinkSmart LLC ist Eigentümer von ThinkSmart LLC und allen anderen Marken von ThinkSmart LLC. Alle weiteren hier aufgeführten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

