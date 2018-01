48 Millionen Kinder in Kriegs- und Krisengebieten brauchen Hilfe

Weltweiter Hilfsappell: UNICEF ruft heute zu Spenden in Höhe von 3,6 Milliarden US-Dollar auf, um lebensrettende humanitäre Hilfe für Kinder in Krisengebieten sicherzustellen.

Kinder können nicht warten, bis Kriege vorbei sind. Krisen bedrohen das unmittelbare Überleben und die Zukunft von Kindern und jungen Menschen in katastrophalem Ausmaß Manuel Fontaine, Leiter der UNICEF-Nothilfeprogramme

Kinder leiden am meisten, wenn durch Konflikte oder Naturkatastrophen die soziale und medizinische Grundversorgung zusammenbricht oder plötzlich kein Zugang zu Trinkwasser mehr besteht. Wenn die internationale Gemeinschaft nicht umgehend handelt, um diese Kinder zu schützen und lebensrettende Hilfe bereitzustellen, sehen sie einer trostlosen Zukunft entgegen. Manuel Fontaine, Leiter der UNICEF-Nothilfeprogramme

New York/Genf/Wien (OTS) - UNICEF ruft zur Hilfe für rund 48 Millionen Kinder in Kriegs- und Krisengebieten auf. In seinem jährlichen Nothilfeappell bittet das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen um rund 3,6 Milliarden US-Dollar, um Kindern die unter Krieg, Naturkatastrophen oder anderen Notsituationen leiden, in 51 Ländern zu helfen. Die meisten Mittel werden für die Kinder in Syrien und seinen Nachbarländern benötigt (1,3 Milliarden US-Dollar), gefolgt von der Hilfe im Jemen, in der Demokratischen Republik Kongo, im Südsudan und für die Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch.

Auf der ganzen Welt verstärken gewaltsame Konflikte die humanitären Bedürfnisse von Kindern, die in Notsituationen am verwundbarsten sind. Konflikte, die bereits mehrere Jahre andauern – wie etwa in der Demokratischen Republik Kongo, Irak, Nigeria, Südsudan, Syrien und Jemen – werden immer komplexer und bringen neue Wellen an Gewalt, Vertreibung und Zerrüttung in das Leben von Kindern.

„ Kinder können nicht warten, bis Kriege vorbei sind. Krisen bedrohen das unmittelbare Überleben und die Zukunft von Kindern und jungen Menschen in katastrophalem Ausmaß ”, so Manuel Fontaine, Leiter der UNICEF-Nothilfeprogramme. „ Kinder leiden am meisten, wenn durch Konflikte oder Naturkatastrophen die soziale und medizinische Grundversorgung zusammenbricht oder plötzlich kein Zugang zu Trinkwasser mehr besteht. Wenn die internationale Gemeinschaft nicht umgehend handelt, um diese Kinder zu schützen und lebensrettende Hilfe bereitzustellen, sehen sie einer trostlosen Zukunft entgegen. “

Fast jedes vierte Kind weltweit lebt in einem Krisengebiet

Die Welt wird ein immer gefährlicherer Ort für viele Kinder. Fast jedes vierte Kind wächst derzeit in einem Land auf, das unter bewaffneten Konflikten oder Katastrophen leidet. Für zu viele dieser Kinder gleicht ihr Leben einem Albtraum.

Konfliktparteien zeigen vielfach eine eklatante Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben von Kindern. Kinder geraten nicht nur unter direkten Beschuss, ihnen werden auch grundlegende Leistungen verwehrt, wenn Schulen, Krankenhäuser und zivile Infrastruktur beschädigt oder zerstört werden. Rund 84 Prozent des weltweiten Nothilfebedarfs von UNICEF in 2018 (rund drei Milliarden US-Dollar) sind für die Hilfe für Kinder in bewaffneten Konflikten bestimmt.

Eine der größten Bedrohungen für das Leben von Mädchen und Buben in Krisengebieten ist die Verbreitung von Krankheiten aufgrund von verunreinigtem Wasser. Da Wasserwerke, Versorgungsleitungen oder andere kritische Infrastruktur zerstört werden oder der Zugang zu Trinkwasser verweigert wird, bleibt vielen Kindern nichts anderes übrig, als verschmutztes Wasser zu trinken. Häufig werden Familien auch in Gebiete vertrieben, in denen es keine ausreichende Versorgung mit Trinkwasser und sanitären Einrichtungen gibt. Für Mädchen und Frauen sind dies zusätzliche Belastungen, da es oft zu ihren Aufgaben gehört, für ihre Familien Trinkwasser zu holen – auch in gefährlichen Situationen.

Sauberes Wasser ist überlebenswichtig

„In den Krisengebieten haben schätzungsweise 117 Millionen Menschen kein sauberes Trinkwasser. In vielen Konflikten sterben mehr Kinder an den Folgen von Krankheiten, die durch verunreinigtes Wasser übertragen werden, als durch direkte Gewalt”, so Manuel Fontaine. „Ohne sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen werden Kinder oft krank. Vielfach erhalten sie keine medizinische Hilfe, weil Krankenhäuser und Gesundheitsstationen überlastet oder nicht funktionsfähig sind. Für Millionen Kinder, die an lebensgefährlicher Mangelernährung leiden, ist das Risiko für Durchfallerkrankungen wie Cholera besonders hoch – ein tödlicher Teufelskreis aus Unterernährung und Krankheiten.”

Als führende humanitäre Organisation für Wasser, sanitäre Einrichtungen und Hygiene in Notfällen, stellt UNICEF mehr als die Hälfte der Notfalls-Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung in humanitären Krisen weltweit bereit.

Wenn Katastrophen die Welt erschüttern, arbeitet UNICEF mit Partnern zusammen, um schnell Zugang zu sauberem Trinkwasser, sanitären Einrichtungen und Hygieneartikeln zu schaffen und so die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Dazu werden Latrinen gebaut, Hygieneartikel bereitgestellt, Tausende Liter Trinkwasser mit Tankwagen in Flüchtlingslager gebracht, Krankenhäuser und Cholera-Behandlungszentren unterstützt sowie Wasserwerke und Leitungen repariert. Diese Maßnahmen retten Leben und ebnen gleichzeitig den Weg für langfristige Hilfe wie Impfprogramme und Ernährungsprogramme.

Schwerpunkte der UNICEF-Hilfe in Krisengebiete

Gemeinsam mit Partnern und der Unterstützung von Spenderinnen und Spendern sollen 2018:

35,7 Millionen Menschen Zugang zu sauberem Wasser erhalten,

8,9 Millionen Kinder an formellen und informellen Bildungsangeboten teilnehmen,

10 Millionen Kinder gegen Masern geimpft werden,

3,9 Millionen Kinder psychosoziale Hilfe bekommen,

4,2 Millionen Kinder mit schwerer akuter Mangelernährung behandelt werden.



In den ersten zehn Monaten des Jahres 2017 erhielten mit Unterstützung von UNICEF

29,9 Millionen Menschen Zugang zu sauberem Wasser,

13,6 Millionen Kinder Impfschutz gegen Masern,

5,5 Millionen Kinder Zugang zu Bildungsangeboten,

2,5 Millionen Kinder mit akuter schwerer Mangelernährung medizinische Hilfe,

2,8 Millionen Kinder die Chance an psychosozialen Hilfsangeboten teilzunehmen.



UNICEF Österreich bittet dringend um Spenden:

Spendenkonto

UNICEF Österreich

AT46 6000 0000 0151 6500

Der vollständige Bericht “Humanitarian Action for Children 2018“ (in Englisch) steht nach der Sperrfrist zum Download bereit: https://www.unicef.org/HAC2018

Bilder und Videos können Redaktionen kostenfrei herunterladen: http://weshare.unicef.org/mediaresources

Rückfragen & Kontakt:

Simone Mang, mang @ unicef.at, 01 879 21 91 – 40