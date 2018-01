COOEE alpin Hotels setzen auf die Kompetenz von websLINE und das ABM "V5" Anfrage- & Buchungssystem

Die ehemaligen Skirennläufer Rainer Schönfelder und Hermann Maier verfolgen mit dem Hotelkonzept ihre eigene Vorstellung von Urlaub in Österreich. Dabei setzen sie auch auf websLINE.

Mit ABM V5 ist uns gelungen den Anfrage- bzw. Buchungsprozess effektiver zu gestalten – für Gast und Reservierungsmitarbeiter! Rainer Schönfelder

Die 90 Minuten Präsentation hat sich gelohnt. Ich habe die im Moment wahrscheinlich beste Software für Anfragen und Buchungen auf dem Markt gesehen Hotelier

Freilassing (OTS) - Als frühere Weltklasse-Skifahrer wissen die beiden wie wichtig perfektes Material ist: Will man ganz vorne mitmischen, ist das ideal abgestimmte Setup das A & O. Das gilt nicht nur für den Skisport - auch in Sachen Buchungs- und Anfragemanagement ist das „Material“, sprich die technische Lösung, entscheidend.

Die ersten Auswertungen der COOEE alpin Hotels sprechen für sich: Die Zahl der Direktbuchungen hat sich signifikant verbessert und durch die optimale Darstellung der Angebote wird eine Buchungsquote von über 50% aller Anfragen erzielt.

„ Mit ABM V5 ist uns gelungen den Anfrage- bzw. Buchungsprozess effektiver zu gestalten – für Gast und Reservierungsmitarbeiter! "

Rainer Schönfelder

Rainer Schönfelder

ABM V5 – die perfekte Lösung für Webseite, Gäste und Rezeption

Immer mehr Hotels entscheiden sich für das ABM V5, der Tourismus Spezialagentur websLINE.

" Die 90 Minuten Präsentation hat sich gelohnt. Ich habe die im Moment wahrscheinlich beste Software für Anfragen und Buchungen auf dem Markt gesehen ", so ein Hotelier der künftig auf das ABM V5 setzt.

Das ABM V5 ist in jede Webseite nahtlos integrierbar und liefert auch wertvollste Daten für das Onlinemarketing.

Perfektes Instrument abgestimmt auf den Betrieb

Das ABM V5 ist das ideale Werkzeug und ist individuell abgestimmt auf den einzelnen Betrieb, damit fügt sich das System zu jeder Zeit einfach und perfekt in den Rezeptions-Alltag ein, egal ob Buchungsanfragen, Onlinebuchung, Anfragen per Telefon, eMail, oder diverser Portale; und weil Zeit bekanntlich Geld ist spart das ABM V5 noch dazu enorm viel Zeit an der Rezeption.

ABM V5 – informieren Sie sich über die wahrscheinlich beste Anfrage- & Buchungssoftware auf dem Markt!

